Prazo para atualizar os cartões de bilhetagem no Transcol é estendido

Processo de validação é feito no próprio ônibus. Aparelhos estarão disponíveis até o dia 14 Crédito: Divulgação | GVBus

Os passageiros do sistema Transcol terão mais tempo para atualizar os cartões de bilhetagem eletrônica e se adaptar ao novo validador. O prazo de transferência dos dados - que se encerraria nesta terça-feira (11) - foi prorrogado para a próxima sexta-feira (14).

Até o momento, dos 360 mil cartões ativos (aqueles que foram usados nos últimos 90 dias), cerca de 90% já foram atualizados. Entre os 10% que ainda não fizeram a migração, destaca-se o Cartão Idoso, seguido do Cartão Passe Fácil e Cartão Especial (PCD). Os dados são da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP)

COMO VALIDAR O CARTÃO APÓS O PRAZO?

Os cartões desatualizados não funcionarão nos validadores presentes nos coletivos. Quem perder o prazo, deve procurar um dos postos de atendimento do GVBus e levar um documento oficial de identificação para fazer o procedimento.

Os passageiros que possuem cartões de gratuidade (Idoso, Passe Livre, PCD, Escolar Gratuito e Comprovação de Renda), devem ir até os postos de atendimento Central Faça-Fácil (

), Terminais

e

ou Loja Central (na Reta da Penha, em Vitória).

Já aqueles que têm cartões Vale-transporte, Passe Fácil e Escolar 50% devem procurar o pós-venda da Loja Central, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, Praia do Canto, em Vitória

BILHETE ÚNICO METROPOLITANO

A atualização dos cartões acontece desde o dia 11 de maio como proposta de implantação da primeira fase do Bilhete Único Metropolitano , que vai permitir integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol.

Nesse planejamento, foram instalados novos validadores nos ônibus que permitem a coleta e transferência de informações.