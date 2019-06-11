Prazo para atualizar os cartões de bilhetagem no Transcol é estendido

Os passageiros do sistema Transcol terão mais tempo para atualizar os cartões de bilhetagem eletrônica e se adaptar ao novo validador. O prazo de transferência dos dados - que se encerraria nesta terça-feira (11) - foi prorrogado para a próxima sexta-feira (14).
Até o momento, dos 360 mil cartões ativos (aqueles que foram usados nos últimos 90 dias), cerca de 90% já foram atualizados. Entre os 10% que ainda não fizeram a migração, destaca-se o Cartão Idoso, seguido do Cartão Passe Fácil e Cartão Especial (PCD). Os dados são da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP).
COMO VALIDAR O CARTÃO APÓS O PRAZO?
Os cartões desatualizados não funcionarão nos validadores presentes nos coletivos. Quem perder o prazo, deve procurar um dos postos de atendimento do GVBus e levar um documento oficial de identificação para fazer o procedimento.
Os passageiros que possuem cartões de gratuidade (Idoso, Passe Livre, PCD, Escolar Gratuito e Comprovação de Renda), devem ir até os postos de atendimento Central Faça-Fácil (
), Terminais
e
ou Loja Central (na Reta da Penha, em Vitória).
Já aqueles que têm cartões Vale-transporte, Passe Fácil e Escolar 50% devem procurar o pós-venda da Loja Central, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, Praia do Canto, em Vitória.
BILHETE ÚNICO METROPOLITANO
A atualização dos cartões acontece desde o dia 11 de maio como proposta de implantação da primeira fase do Bilhete Único Metropolitano, que vai permitir integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol.
Nesse planejamento, foram instalados novos validadores nos ônibus que permitem a coleta e transferência de informações.
Para ter a passagem liberada, os usuários precisam passar o cartão nos dois validadores (antigo e atual, nessa ordem) e aguardar a mensagem "catraca liberada".