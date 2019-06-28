Praia de Camburi tem apenas um ponto interditado para banho

Praia de Camburi, em Vitória, tem quase todos os pontos próprios para banho Crédito: Leonardo Silveira

Vitória, uma boa notícia para quem planeja aproveitar o litoral neste final de semana. O resultado das amostras foi divulgado nesta quinta-feira (27) e garante que 20 dos 26 pontos estão próprios para banho. Em uma nova análise de classificação da balneabilidade das praias de, uma boa notícia para quem planeja aproveitar o litoral neste final de semana. O resultado das amostras foi divulgado nesta quinta-feira (27) e garante que 20 dos 26 pontos estão próprios para banho.

Praia de Camburi tem apenas um ponto interditado, do total de nove, e nas demais praias do litoral de Vitória há apenas dois impróprios e outros três interditados. tem apenas um ponto interditado, do total de nove, e nas demais praias do litoral de Vitória há apenas dois impróprios e outros três interditados.

A Secretaria de Meio Ambiente de Vitória classifica a qualidade das águas como próprias, impróprias e interditadas. É realizada, após a coleta de amostras de água, uma análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes.

A análise divulgada nesta quinta-feira é válido até o dia 4 de julho.

Confira a classificação da balneabilidade de Vitória

Pontos próprios para banho

Ponto 01 - Jardim Camburi: Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo.

Ponto 02 - Jardim Camburi: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - Esquina com Rua Silvino Grecco).

Ponto 02A - Aeroporto: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - em frente à entrada da antiga Feira dos Municípios)

Ponto 03 - Aeroporto: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - a 150 metros antes do 2º pier).

Ponto 04 - Mata da Praia: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - Esquina com Avenida Adalberto Simão Nader).

Ponto 05 - Mata da Praia: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - Esquina com Av. Nicolau Von Shilgen).

Ponto 06 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - Esquina coma Rua Comissário Otávio Queiroz).

Ponto 07 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - Esquina com a Rua Eugenilio Ramos).

Ponto 08 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - 150 metros antes do 1º pier).

Ponto 10 - Praia do Canto: 80 metros após o Iate Clube.

Ponto 11 - Praia do Canto: 80 metros antes da ponte da ilha do Frade.

Ponto 12 - Enseada do Suá: Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade).

Ponto 12A - Praia do Canto: Praça dos Desejos (em frente à Escola de Velas).

Ponte 13 - Enseada do Suá: Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema).

Ponto 14 - Enseada do Suá: Praia de Santa Helena (Em frente as barracas da Curva da Jurema).

Ponto 15 - Ilha do Frade: Ilha do Frade (Praia da Direita).

Ponto 16 - Ilha do Frade: Praia das Castanheiras. Ponto 19 Ilha do Boi: Praia Grande.

Ponto 17 - Ilha do Frade: Rua Desembargador Alfredo Cabral, em frente ao nº 1255.

Ponto 18 - Ilha do Boi: Praia do Nenel.

Pontos impróprios para banho

Ponto 20 - Enseada do Suá: Praia do Suá - ao lado da Capitania dos Portos.

Ponto 21 - Enseada do Suá: Enseada do Suá (Praia do Meio - Embaixo da Terceira Ponte).

Pontos interditados para banho

Ponto 09 - Jardim da Penha: Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50 metros após o 1º pier).

Ponto 22 - Santo Antônio: Praia de Santo Antônio (Academia Popular).

Ponto 23 - Santa Luíza: Canal da Passagem (próximo a Ponte da Passagem - Jardim da Penha).

Ponto 24 - Jesus de Nazareth.