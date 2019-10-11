Poste cai em praça de Jardim da Penha e quase atinge idoso

Poste cai em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Kátia Rodrigues Nunes | Internauta

A queda de um poste assustou os moradores e comerciantes do entorno de uma praça em Jardim da Penha, Vitória , na tarde desta sexta-feira (11). Um vendedor de água de coco, que trabalha nesse ponto há 18 anos, quase foi atingido. Assustado, Itamar Manoel da Silva, 75, relata que havia ventos fortes no momento do ocorrido e começou a cair pedaços de concreto em cima dele e do carrinho. Na inocência, acreditou que pudesse ser chuva de granizo.

"Estava ventando muito no momento e começou a cair pedrinhas em cima do meu carrinho e de mim. Achei que fosse granizo, mas aumentou a intensidade e eu ouvi um estrondo. Foi a hora que vi o poste caindo e sai correndo. Por sorte, não fui atingido".

Com o impacto, a tampa do carrinho de água de coco quebrou. Esse foi o único prejuízo que o comerciante teve e dá graças a Deus pelo livramento. "Tenho muita fé, Deus me protegeu e nasci de novo", relata.

Poste cai em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Kátia Rodrigues Nunes | Internauta

100 CASAS SEM ENERGIA

O abastecimento de energia elétrica em 100 casas do bairro esteve interrompido até as 17h40 para a substituição do poste e reparos necessários no sistema de distribuição. A EDP ainda apura as causas do acidente, que, até o momento, são desconhecidas.

RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS