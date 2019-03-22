Por causa de interdição na BR 101, Fórum de Viana não abrirá nesta sexta

Trecho do KM 302 da BR 101, em Viana, que terá interdições nesta sexta (22) e sábado (23). Crédito: José Carlos Schaeffer

Viana, deve ser interditado por seis vezes nesta sexta-feira (22), em interrupções de 45 minutos e, com isso, o presidente do Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo, Sérgio Luiz Teixeira Gama suspendeu as atividades do Fórum de Viana Sede. Por causa de obras para implantação de um viaduto na BR 101, o trecho no km 302, em, deve ser interditado por seis vezes nesta sexta-feira (22), em interrupções de 45 minutos e, com isso, o presidente do Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo, Sérgio Luiz Teixeira Gama suspendeu as atividades do Fórum de Viana Sede.

Em nota publicada via rede social, o desembargador Sérgio Luiz afirma ter solicitado a suspensão das atividades para evitar que os atendimentos ao público sejam inviabilizados caso algum funcionário não consiga chegar ao fórum por conta das paralisações.

INTERVENÇÕES

Obras de implantação de um viaduto vão interditar a BR-101 por seis vezes, entre esta sexta-feira (22) e sábado (23), no km 302, em Viana. As interrupções terão 45 minutos de duração e vão acontecer apenas no sentido Sul. O motivo é o içamento de seis vigas da estrutura que está sendo construída na rodovia para substituir o retorno de veículos localizado próximo a uma das entradas do bairro Universal.

A partir das 9h desta sexta (22), a pista principal no sentido Norte será totalmente interditada, e o tráfego será feito por uma via lateral, aberta durante as intervenções. No sentido Sul, haverá o estreitamento da pista, ficando apenas a faixa da direita para a passagem dos veículos. Nos espaços interditados estarão as máquinas que realizarão a operação de içamento das vigas.

Durante os trabalhos, serão realizados seis bloqueios totais da via no sentido Sul, com duração aproximada de 45 minutos cada. A previsão é de que a primeira interdição aconteça entre às 14h e 16h desta sexta-feira. Os outros cinco bloqueios serão realizados durante a noite e madrugada, como explica o gerente de atendimento ao usuário da Eco101, concessionária responsável pela BR 101 no Estado, Cristian Tanimoto.

“Os demais bloqueios, para não ter prejuízo nenhum para o usuário, a ideia é fazer depois do horário de pico, após as 19 horas. A hora que o tráfego cair bastante: com operações a noite e na madrugada”, disse.

Ainda de acordo com a Eco101, equipes estarão de prontidão no local e sinalização especial também será implantada para a segurança dos motoristas.

“Vai ter uma equipe da engenharia, de operações, uma equipe sinalizando o local, orientando o usuário. Então, qualquer problema que tiver vai ter uma equipe de prontidão para atuar. Sinalização vai ter homem-bandeira com um bastão, como se fosse uma lanterna, vai ter iluminação nos cones para o usuário conseguir visualizar de longe, placas de sinalização, dois painéis de mensagens variáveis”, destacou.