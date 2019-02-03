Policial militar morre em acidente no Norte do Estado

O soldado da PM Ronis Jacob morreu em acidente Crédito: Reprodução Facebook

O soldado da Polícia Militar Ronis Veloso Jacob morreu em um grave acidente neste sábado (2), na estrada que liga Nova Venécia a Boa Esperança. Ronis estava d moto e colidiu contra um caminhão.

O velório aconteceu no 2º Batalhão e sepultamento, no Cemitério São Marcos, no bairro Municipal 1, em Nova Venécia. Nas redes sociais, amigos e colegas de farda prestaram homenagens ao soldado. "Poxa meu parceiro... Difícil de acreditar! um grande amigo e exemplo de militar, sempre disposto e incansável em suas missões. Muito obrigado pelos ensinamentos e pelos momentos em que precisei e você sempre esteve presente me ajudando", escreveu um amigo. "Meu grande amigo, ainda não caiu a ficha. Descanse em Paz", postou outro.

Em nota, a PM lamenta a morte do militar. "É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do soldado Ronis Veloso Jacob, ocorrido no sábado (02). A Corporação lamenta profundamente a perda e se compadece junto aos familiares desse momento de dor.

A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares usou uma rede social para anunciar a morte de Ronis. "É com pesar que recebemos neste sábado a notícia do falecimento do soldado Ronis Veloso Jacob (lotado no 2BPM/ES). Estendemos o nosso sentimento e solidariedade à família neste momento tão difícil. Deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos seus familiares. Enviamos nossas condolências também aos amigos e irmãos de farda pela perda do ente querido. Que Deus possa confortar a todos".