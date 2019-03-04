Policial Militar e bandido trocam tiros em Vila Velha

Um aluno sargento trocou tiros com um bandido após perceber que ele estava tentando realizar um assalto. O caso ocorreu nesta segunda-feira (4), por volta das 13h30, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha.

Segundo informações da Polícia Militar, o aluno sargento, que estava com o braço engessado e de licença médica, avistou um homem de bicicleta tentando assaltar uma mulher num ponto de ônibus próximo a praça do bairro Santos Dumont, dando voz de prisão a ele.

O bandido reagiu e atirou em sua direção. O militar reagiu e houve troca de tiros entre os dois. No entanto, ninguém se feriu. A mulher que seria assaltada e o bandido conseguiram fugir.