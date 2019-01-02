Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Policial interrompe trânsito na BR 101 para preguiça atravessar pista
Sooretama

Policial interrompe trânsito na BR 101 para preguiça atravessar pista

Policial passava na hora percebeu que animal cruzava a pista e interrompeu o trânsito

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 19:23

Publicado em 

02 jan 2019 às 19:23
Bicho Preguiça atravessa BR101, em Sooretama-ES Crédito: Sargento Coutinho
Uma cena inusitada parou por alguns minutos o trânsito na BR 101, em Sooretama, interior do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (02). Um bicho-preguiça atravessava tranquilamente a rodovia, a cerca de 500 metros do posto do Ibama, quando foi vista por um sargento da Polícia Militar. O PM, que inicialmente havia confundido o animal com uma folha, percebeu a tempo do que se tratava quando a preguiça se movimentou.
Veado aparece em sítio de Vargem Alta e ganha até leite na mamadeira
Como o local é próximo de uma reserva ambiental, a velocidade permitida é de 60km/h, o que ajudou a salvar a vida do bicho, como conta o Sargento Coutinho. 
"Eu estava vindo de São Mateus e indo para Linhares quando avistei na pista um negócio que parecia uma folha. Mas depois percebi que se movimentava e logo vi que era um bicho-preguiça. Parei o carro atravessado e liguei o pista alerta. Um amigo da polícia vinha atrás e também parou. Cercamos a BR-101 para deixar o animal acabar de atravessar. A preguiça saiu de uma lado da mata e seguiu em direção ao outro lado. Quando ela adentrou à mata, seguimos viagem", conta o policial. 
Jiboia é flagrada 'passeando' em areia de praia em Vila Velha
Você sabia?
O nome Sooretama vem do idioma indígena tupi-guarani e significa refúgio dos animais silvestres. Sooretama destaca-se internacionalmente por concentrar em seu território a Reserva Biológica de Sooretama. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sooretama trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados