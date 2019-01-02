Policial interrompe trânsito na BR 101 para preguiça atravessar pista

Bicho Preguiça atravessa BR101, em Sooretama-ES Crédito: Sargento Coutinho

Uma cena inusitada parou por alguns minutos o trânsito na BR 101, em Sooretama, interior do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (02). Um bicho-preguiça atravessava tranquilamente a rodovia, a cerca de 500 metros do posto do Ibama, quando foi vista por um sargento da Polícia Militar. O PM, que inicialmente havia confundido o animal com uma folha, percebeu a tempo do que se tratava quando a preguiça se movimentou.

Como o local é próximo de uma reserva ambiental, a velocidade permitida é de 60km/h, o que ajudou a salvar a vida do bicho, como conta o Sargento Coutinho.

"Eu estava vindo de São Mateus e indo para Linhares quando avistei na pista um negócio que parecia uma folha. Mas depois percebi que se movimentava e logo vi que era um bicho-preguiça. Parei o carro atravessado e liguei o pista alerta. Um amigo da polícia vinha atrás e também parou. Cercamos a BR-101 para deixar o animal acabar de atravessar. A preguiça saiu de uma lado da mata e seguiu em direção ao outro lado. Quando ela adentrou à mata, seguimos viagem", conta o policial.

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