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Itanguá

Policial à paisana atira em adolescente dentro de bar em Cariacica

A PM viu que o jovem, de 15 anos, estava armado e deu voz de prisão a ele, que reagiu e acabou baleado

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 11:23

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

01 jan 2019 às 11:23
Bar no bairro Itanguá, em Cariacica,onde policial baleou adolescente na madrugada desta terça (1) Crédito: Raquel Lopes
Uma policial militar de 36 anos, que estava à paisana, atirou em um adolescente de 15 anos dentro de um bar no bairro Itanguá, em Cariacica, por volta das 2h, desta terça-feira (1).
Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a policial estava voltando do réveillon na Praia de Camburi, em Vitória, de carro com familiares.
Ao passar por uma região próximo de sua residência, que é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, viu que um homem estava apontando uma arma em direção do seu veículo. Mas ele baixou a arma ao reconhecer a mulher.
No entanto, ela deixou os familiares em casa e voltou ao local para encontrá-lo. Pessoas informaram a ela que havia gente armada dentro do bar. Ela foi até o local, mas não encontrou quem tentou intimida-lá. Lá havia um jovem de 15 anos armado, que recebeu voz de prisão da policial.
Neste momento, o adolescente segurou a arma que carregava na mão esquerda, apontando para ela, e tentou tirar a arma da policial com a mão direita. Ela reagiu e realizou um disparo na mão dele. Ao ser baleado, o jovem se afastou, e a policial realizou outro disparo que acertou na clavícula dele.
O garoto foi encaminhado para o Hospital São Lucas e,segundo a Polícia Civil, por meio de nota, ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Ele está sob escolta policial no hospital. Assim que ele tiver alta será apresentado à Justiça.
 
Em relação a policial, a Polícia Civil disse que ela foi registrada como vítima na ocorrência. Ela prestou depoimento na manhã desta terça-feira (1) e foi liberada.  

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