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NAS ESTRADAS FEDERAIS

Polícia Rodoviária quer reduzir acidentes envolvendo motos no ES

Amarílio Luiz Boni, novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, tomou posso do cargo nesta segunda-feira (13) e falou sobre algumas das prioridades para a sua gestão
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

13 mai 2019 às 16:46

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 16:46

Acidente com moto na BR 101, em Campinho da Serra Crédito: Fernando Madeira
Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública apontam que no Espírito Santo, somente nos três primeiros meses deste ano, 185 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito. No mesmo período no ano passado foram 164 mortes em acidentes fatais. Desse total, 90 óbitos foram em acidentes com motos, o que corresponde a 49% das ocorrências graves. 
Essa grande quantidade de mortes em acidentes com motos no Estado é uma das principais preocupações da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, segundo o novo superintendente do órgão, Amarílio Luiz Boni. O agente tomou posse do cargo nesta segunda-feira (13) e afirmou que planeja ações para diminuir os acidentes com motos nas rodovias federais do Espírito Santo. Trechos da BR-101 em Carapina, na Serra, e da BR-262, em Cariacica, são os mais preocupantes para a polícia.
Polícia Rodoviária quer reduzir acidentes envolvendo motos no ES
"Primeiro a gente tem que fazer um trabalho em conjunto com a fiscalização e educação para o trânsito, a conscientização desses motociclistas, para depois fazer um trabalho maior de fiscalização e tentar reduzir esses números", disse o superintendente.
Amarílio Luiz Boni, novo superintendente da PRF no Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias
O novo superintendente da PRF no estado também afirmou que pretende atuar de forma integrada com outros órgãos para impedir a entrada de drogas e armas pelas rodoviais do estado.
"A Polícia Rodoviária Federal tem desenvolvido as atividades de inteligência, que não é investigativa, é o levantamento de informações, que dá subsídio aos outros órgãos, à polícia judiciária e ao Ministério Público, para que eles consigam fazer os levantamentos. Nossa fiscalização nas áreas de divisa tem sido no sentido de coibir a entrada de drogas, armas e outros ilícitos, como o contrabando", concluiu Amarílio.
Amarílio Luiz Boni tem 41 anos e atua na Polícia Rodoviária Federal há 15 anos. Ele foi nomeado para o cargo de superintendente no Espírito Santo e assumiu nesta segunda-feira (13) o comando da instituição no estado.

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