Polícia é chamada após confusão em posto de saúde de Cariacica

Polícia é acionada após moradores invadirem posto de saúde atrás de vacina Crédito: Raquel dos Santos Amorim

Cariacica, na tarde deste sábado (13). Estava sendo realizada vacinação contra sarampo no local e os moradores dizem que os portões foram fechados uma hora antes do horário que havia sido divulgado pela prefeitura. A Polícia Militar foi ao local. Uma grupo de cerca de 30 pessoas invadiu um posto de saúde no bairro Morada de Santa Fé, em, na tarde deste sábado (13).e os moradores dizem que os portões foram fechados uma hora antes do horário que havia sido divulgado pela prefeitura. A Polícia Militar foi ao local.

vacinação ocorreria até as 16 horas. Porém, os portões foram fechados uma hora antes do previsto, embora houvesse ainda várias pessoas do lado de fora, conforme o relato da bancária. De acordo com a bancária Raquel dos Santos Amorim, de 36 anos, havia sido divulgado que aocorreria até as 16 horas. Porém, os portões foram fechados uma hora antes do previsto, embora houvesse ainda várias pessoas do lado de fora, conforme o relato da bancária.

sarampo. A Polícia Militar informou que algumas pessoas estão impedindo a saída de funcionários do local, devido ao encerramento da distribuição de senhas para vacinação contra

"Cheguei as 15 horas e já estava fechado. Vim com minhas filhas, de 8 e 5 anos, para vacinar. É um absurdo eles fecharem antes. Tem muita gente esperando desde mais cedo", diz Raquel.

Segundo a moradora, os portões foram fechados e, quando uma pessoa que estava lá dentro saiu, eles aproveitaram para entrar. "Também temos o direito de ter a vacina. Eles (funcionários do posto) estão falando que não vão mais vacinar", diz.

Danilo Hercher, de 29 anos, é morador do bairro vizinho e foi ao posto para se vacinar. "Todos os que estão aqui chegaram dentro do horário certo, que tinha sido anunciado. Mas teve muita gente que acabou voltando pra casa sem a vacina", conta.