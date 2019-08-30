Polícia Civil investiga ataques contra moradores de rua na Vila Rubim

Homem e mulher foram baleados em rua da Vila Rubim Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Polícia Civil investiga ataques a tiros na Vila Rubim , em Vitória , que já deixaram cinco pessoas feridas e uma morta nos últimos dois meses na região. O último registro foi na madrugada de quinta-feira (29), quando passageiros de um carro passaram atirando contra um grupo de moradores de rua.

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Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas pediu socorro no Hospital Santa Casa e a outra foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O motorista do veículo foi encontrado por PMs em Vila Velha e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele confessou aos militares que recebeu R$ 500 para conduzir o carro com os atiradores. Porém, à Polícia Civil, negou o envolvimento com o crime.

Segundo a delegada Nicolle Castro Perúsia, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, as situações ainda não podem ser consideradas como interligadas. “Nós estamos olhando os casos separados, mas diante dessa similaridade, não desprezamos a análise conjunta, observando o que tiver em comum, se a autoria coincide ou não. Inicialmente, não podemos dizer que tem relação”, observou.

A delegada disse que o fato da forma de ataque ser semelhante não faz com que os casos tenham autores iguais. “Não podemos afirmar que eles têm relação, mas todos têm o fundo que é o tráfico de drogas. Algumas das vítimas eram usuárias de drogas, mas não indica que a motivação de todos os crime seja a mesma. Pode ser dívidas de droga ou roubo, por exemplo”, explicou.

Ao ser questionada se existe a possibilidade de se tratar de um grupo de extermínio de usuários de drogas ou moradores de rua, a delegada disse que nenhuma hipótese está descartada. “Consideramos todas as hipóteses de motivação. Da mesma forma, não é possível afirmar que exista um grupo de extermínio, nem mesmo que sejam os mesmos autores”, enfatizou Nicole.

A delegada não quis passar detalhes sobre as ocorrências alegando que atrapalharia as investigações. “Todo tipo de prova está sendo arrecadada, inclusive imagens de câmeras da região”, explicou.

Porém, ela orientou que qualquer pessoa que tenha informações que possam colaborar com o crime devem repassar pelo telefone Disque-denúncia 181 ou ir pessoal à DHPP de Vitória, no bairro Barro Vermelho.

POLICIAMENTO

Por meio de nota à imprensa, a Polícia Militar informou que "realiza visitas tranquilizadoras, abordagens e cercos táticos na região e que estas ações têm resultado na detenção de indivíduos pelo cometimento de diversos crimes. A atuação da PM é constante e diária, agindo de acordo com os recursos disponíveis dentro da esfera de suas atribuições: o policiamento ostensivo preventivo e a repressão aos crimes em andamento ou na iminência de ocorrer."

Na nota, o comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão pede que a comunidade da Vila Rubim participe das reuniões com a PM e apresente as demandas que possam trazer mudanças no planejamento. "É de extrema importância a participação de todos nestes encontros. Outros fatores que influenciam no ambiente social e impactam diretamente na motivação ao cometimento de crimes, como limpeza e manutenção do espaço público, investimento em tecnologia de vigilância remota, programas sociais de inclusão e acolhimento de moradores de rua e dependentes químicos, entre outros, também devem ser considerados e discutidos com as autoridades competentes", pontuou a nota.

HISTÓRICO DE ATAQUES

12 de junho

Durante a madrugada, quatro homens encapuzados passaram atirando e mataram um homem de 34 anos e balearam outro. A vítima que faleceu foi identificada como sendo Carlos Douglas da Silva. Segundo a família, ele era viciado em drogas e fazia uso delas na Vila Rubim.

Por volta das 11 horas do mesmo dia, uma troca de tiros com duração de cerca de 15 minutos assustou moradores e comerciantes da região. Os tiros aconteceram em um beco que serve de abrigo para moradores de rua e comerciantes.

13 de junho

Uma mulher, 43 anos, foi atingida no pescoço e um homem por dois tiros no braço na Rua Construtor Vitorino Teixeira, durante a madrugada. Os homens chegaram ao local de carro e abriram fogo contra as pessoas que estavam na rua. Os atiradores teria gritado que eram “exterminadores de nóias” antes de puxarem os gatilhos das armas

29 de junho

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na Rua Construtor Vitorino Teixeira, ponto conhecido por reunir diversos usuários de drogas. Ele foi atingido por um golpe nas costas e outro nas mãos, mas não quis contar o que aconteceu aos policiais do DHPP.

29 de agosto