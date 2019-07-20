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Muniz Freire

Polícia apreende pássaros silvestres em Muniz Freire

Também foram apreendidos um revólver calibre 22 e munições

Publicado em 

20 jul 2019 às 15:39

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 15:39

Apreensão de pássaros silvestres Crédito: Internauta
Uma equipe da Polícia Militar Ambiental, que atua na região do Caparaó/ES, apreendeu vários pássaros sem registro, na localidade de córrego São Domingos, zona rural do município de Muniz Freire/ES. Também foram apreendidos um revólver calibre 22 e munições.
> Pássaros em risco de extinção são encontrados em cativeiro ilegal em Iúna
A polícia chegou ao local após denúncia anônima de captura e caça de animais silvestres. Os animais estavam na casa de um homem, que mantinha os pássaros silvestres de espécie trinca-ferro em cativeiro. O homem foi detido e o material apreendido, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.
> Preservação da natureza é o lema do Parque Botânico
A Polícia Militar Ambiental orienta que qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone 181 de forma anônima.
 

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