Polícia apreende pássaros silvestres em Muniz Freire

A polícia chegou ao local após denúncia anônima de captura e caça de animais silvestres. Os animais estavam na casa de um homem, que mantinha os pássaros silvestres de espécie trinca-ferro em cativeiro. O homem foi detido e o material apreendido, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante.