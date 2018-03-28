PMs fazem homenagem ao soldado Mello; veja vídeo

Militares de serviço no Ciodes fizeram na noite desta terça-feira (27) um minuto de silêncio pela morte do soldado Afonso Miller Costa Melo, 23 anos. A homenagem ao soldado Melo aconteceu logo após a confirmação da morte dele, às 21h05. Outro vídeo feito pelos companheiros de farda do soldado, também é compartilhado nas redes sociais. Nele, aparecem fotos do militar quando criança, com a família, imagens dele em serviço também e durante o curso de formação da PM.

VELÓRIO E ENTERRO

O corpo do soldado Afonso Miller Costa Mello, 23 anos, que morreu na noite desta terça-feira (27), será velado nesta quarta-feira (28) no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, das 13h às 14h30, no Ginásio de Esportes, em Maruípe. O militar foi baleado na cabeça, no dia 20 de março, quando saía de um treino de jiu-jitsu em uma academia em São Torquato, Vila Velha.

Desde o dia do crime, o estado de saúde dele era considerado gravíssimo. Afonso estava internado no Hospital São Lucas e passou por uma cirurgia de emergência no crânio, que durou cerca de 3 horas.

O enterro do soldado Mello será em Colatina Crédito: Reprodução/Facebook

ENTERRO EM COLATINA

Segundo informações da PM, que publicou uma nota de falecimento, após o velório no Quartel, o corpo do soldado será levado em cortejo até o distrito de Itapina, município de Colatina, para o velório restrito aos familiares. O sepultamento será realizado às 7h desta quinta-feira (29), no Cemitério de Itapina.

Na mensagem, a corporação lamentou a perda do soldado Mello. "Lamentamos informar o falecimento do Soldado Afonso Miller Costa Mello, 23 anos, ocorrido às 21h05min desta terça-feira (27). Sentimo-nos consternados por essa grande perda e nos compadecemos junto aos seus familiares nesse momento de tamanha dor, rogando a Deus que conforte nossos corações em luto."

O CRIME

O policial militar saía de um treino de jiu-jitsu em uma academia do bairro São Torquato, em Vila Velha na manhã de terça feira, dia 20. Dois bandidos, que estavam na esquina da rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM.

Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas. O soldado conseguiu se arrastar até o meio da rua, quando foi avistado pela delegada Arminda Rodrigues, que passava pelo local em uma viatura descaracterizada, e prestou socorro ao soldado ferido.

MOTIVAÇÃO

Em depoimento, o adolescente apreendido após atirar no soldado admitiu que confundiu o policial com um homem de uma gangue rival do bairro Cobi de Baixo, também em Vila Velha.

INDIGNAÇÃO