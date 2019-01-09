Planetário de Vitória tem programação especial de férias

Com a descoberta do oitavo planeta em torno da estrela Kepler-90, o sistema kepler é o primeiro a se igualar ao sistema solar em número de planetas Crédito: Divulgação

Já pensou em conhecer os planetas, as constelações, os movimentos e as lendas que envolvem o universo? Esta é a oportunidade perfeita para combinar férias, descanso e aprendizado. A Prefeitura de Vitória, juntamente com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) montaram uma programação super especial para você nessas férias.

O evento acontece no Planetário de Vitória, que fica localizado próximo à lagoa do campus de Goiabeiras da Ufes. São sessões e oficinas pedagógicas gratuitas, que proporcionam aos visitantes conhecer alguns dos fenômenos do Universo e a da Astronomia.

Confira as atrações para os próximos dias:

9 de janeiro (quarta-feira)

19h30: Reconhecimento do céu de Vitória – a partir de 9 anos

10 de janeiro (quinta-feira)

15h: Quando a Lua tomou chá de sumiço – a partir de 4 anos

16h: Universo na mente das crianças – a partir de 5 anos

17h: Buracos negros: origem, mitos e desafios – a partir de 10 anos

18h30: A água no planeta Terra: o que fazer se acabar? – a partir de 9 anos

19h30: Sistema Solar: uma viagem entre os planetas – a partir de 9 anos

11 de janeiro (sexta-feira)

15h: Sistema Solar: universo de aventuras – de 8 a 10 anos

16h: O Pequeno Príncipe – a partir de 5 anos

18h30: A Terra: conhecendo nosso planeta! – a partir de 12 anos

19h30: Reconhecimento do céu indígena – a partir de 9 anos

12 de janeiro (sábado)

15h: Brincando de astronáutica – a partir de 4 anos

16h: A Lua e a vida na Terra – a partir de 9 anos

18h30: O céu de 1500 – a partir de 9 anos

19h às 20h30: Reconhecimento do céu de Vitória – a partir de 9 anos

15 de janeiro (terça-feira)

15h: Sistema Solar: universo de aventuras - de 8 a 10 anos

16h: Sistema Solar: uma aventura no espaço - de 3 a 6 anos

17h: A água no planeta Terra: o que fazer se acabar? - a partir de 9 anos

18h30: Buracos negros: origem, mito e desafio! - a partir de 10 anos

19h30: Reconhecimento do céu infantil - a partir de 5 anos

16 de janeiro (quarta-feira)

15h: Universo na mente das crianças - a partir de 5 anos

16h: Brincando de astronáutica - a partir de 4 anos

18h30: O sol - a partir de 9 anos

19h30: Reconhecimento do céu de Vitória - a partir de 9 anos

17 de janeiro (quinta-feira)

15h: Sistema Solar: uma aventura no espaço - de 3 a 6 anos

16h: A criança mágica - a partir de 5 anos

17h: Meteoros: uma ameaça?! - a partir de 10 anos

18h30: A Terra: conhecendo nosso planeta! - a partir de 12 anos

19h30: Reconhecimento do céu infantil - a partir de 5 anos

18 de janeiro (sexta-feira)

15h: O Pequeno Príncipe - a partir de 5 anos

16h: Teatro de sombras de Monteiro Lobato - a partir de 4 anos

18h30: O céu de 1500 - a partir de 9 anos

19h30: Reconhecimento do céu indígena - a partir de 9 anos

19 de janeiro (sábado)

15h: Reconhecimento do céu infantil - a partir de 5 anos

16h: Quando a Lua tomou chá de sumiço - a partir de 4 anos

18h30: A Lua e a vida na Terra - a partir de 9 anos

19h30: Reconhecimento do céu de Vitória - a partir de 9 anos

22 de janeiro (terça-feira)

15h: Teatro de sombras de Monteiro Lobato - a partir de 4 anos

16h: O aniversário de Pingo - a partir de 5 anos

17h: Sistema Solar: uma aventura no espaço - de 3 a 6 anos

18h30: Meteoros: uma ameaça?! - a partir de 10 anos

19h30: Reconhecimento do céu indígena - a partir de 9 anos

23 de janeiro (quarta-feira)

15h: A criança mágica - a partir de 5 anos

16h: Sistema Solar: uma viagem entre os planetas - a partir de 9 anos

18h30: Sistema Solar: visão do universo - a partir de 12 anos

19h30: Reconhecimento do céu de Vitória - a partir de 9 anos

24 de janeiro (quinta-feira)

15h: Quando a Lua tomou chá de sumiço - a partir de 4 anos

16h: Universo na mente das crianças - a partir de 5 anos

17h: Buracos negros: origem, mitos e desafios - a partir de 10 anos

18h30: A água no planeta Terra: o que fazer se acabar? - a partir de 9 anos

19h30: Sistema Solar: uma viagem entre os planetas - a partir de 9 anos

25 de janeiro (sexta-feira)

15h: Sistema Solar: universo de aventuras - de 8 a 10 anos

16h: O Pequeno Príncipe - a partir de 5 anos

18h30: A Terra: conhecendo nosso planeta! - a partir de 12 anos

19h30: Reconhecimento do céu indígena - a partir de 9 anos

26 de janeiro (sábado)

15h: Brincando de astronáutica - a partir de 4 anos

16h: A Lua e a vida na Terra - a partir de 9 anos

18h30: O céu de 1500 - a partir de 9 anos

19h às 20h30: Reconhecimento do céu de Vitória - a partir de 9 anos

29 de janeiro (terça-feira)

15h: Sistema Solar: universo de aventuras - de 8 a 10 anos

16h: Sistema Solar: uma aventura no espaço - de 3 a 6 anos

17h: A água no planeta Terra: o que fazer se acabar? - a partir de 9 anos

18h30: Buracos negros: origem, mito e desafio! - a partir de 10 anos

19h30: Reconhecimento do céu infantil - a partir de 5 anos

30 de janeiro (quarta-feira)

15h: Universo na mente das crianças - a partir de 5 anos

16h: Brincando de astronáutica - a partir de 4 anos

18h30: O sol - a partir de 9 anos

19h30: Reconhecimento do céu de Vitória - a partir de 9 anos

31 de janeiro (quinta-feira)

15h: Sistema Solar: uma aventura no espaço - de 3 a 6 anos

16h: A criança mágica - a partir de 5 anos

17h: Meteoros: uma ameaça?! - a partir de 10 anos

18h30: A Terra: conhecendo nosso planeta! - a partir de 12 anos

19h30: Reconhecimento do céu infantil - a partir de 5 anos

OFICINAS PEDAGÓGICAS

Dias 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro, das 19h às 20h30: Vivência com o telescópio

Dias 12, 19 e 26 de janeiro, às 17h: Fases da Lua

Dias 11, 16, 25 e 30 de janeiro, às 16h: Sistema Solar: massinha de modelar

Dias 11, 18 e 25 de janeiro, às 17h: O Cometinha

Dias 12, 16, 26 e 30 de janeiro, às 16h: Foguetinho

Dias 18 de janeiro, às 17h: Fantoches de palito

Dias 19 e 23 de janeiro, às 16h: Constelário