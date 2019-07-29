Píer de Iemanjá: frequentadores reclamam de falta de manutenção

foi procurada para comentar as falhas de manutenção. Disse que o píer que desabou e a escuna abandonada são de responsabilidade da empresa que faz o transporte no local. Sobre os outros problemas, o secretário Municipal da Central de Serviços, Nathan Medeiros, disse que as obras de manutenção no píer de Iemanjá e de outros dois píers (na Enseada do Suá e em Jesus de Nazareth) devem começar até o final do ano. O custo das intervenções nos três locais vai ficar em aproximadamente R$ 3 milhões.