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Vitória 360º

Pichador vai pagar multa de R$ 9 mil por sujar monumento em Vitória

Em vídeo gravado no local e publicado em uma rede social, o prefeito Luciano Rezende afirmou que o boletim de ocorrência na Polícia Civil será registrado nesta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 14:14

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 14:14

Mesmo sem a identificação do pichador, a vandalização ao monumento Vitória 360º não passará sem punição. A multa de R$ 9 mil por destruição de patrimônio público será atribuída ao organizador do bloco de pós-carnaval, realizado na Praia do Canto, e que não tinha autorização da prefeitura para sair às ruas.
É o que afirma o secretário municipal de Segurança Urbana, coronel Fronzio Calheira, depois de ser questionado sobre o perfil do vândalo. Como o pichador não foi identificado, estamos preparando um procedimento administrativo para responsabilizar o organizador do evento, destaca Calheira, mas sem revelar seu nome.
Em um primeiro momento, havia a informação de que o pichador tinha sido identificado, após publicação do prefeito Luciano Rezende em redes sociais. Mas o fato é que, quando a Guarda Municipal chegou ao local, o vândalo tinha deixado apenas as marcas da destruição e não estava mais junto ao monumento.
A notificação do vandalismo foi feita por uma moradora, via mensagem de texto para o celular do prefeito, e os agentes municipais foram acionados. Na manhã de ontem, equipes da prefeitura iniciaram o trabalho de recuperação do Vitória 360º.
Quero agradecer muito a moradora que me avisou. Quando eu falo que somos todos prefeitos é por que não existe possibilidade hoje do poder público cuidar das coisas sozinho. São milhares de cenas acontecendo ao mesmo tempo, declarou Luciano, pelas redes sociais.
O morador que quiser comunicar ao prefeito qualquer problema na cidade pode mandar mensagem para o telefone (27) 99969-0910.
O coronel Calheira também ressalta a importância do envolvimento da população em denúncias para conter a ação de vândalos, que se soma ao trabalho da administração por meio de videomonitoramento e da Guarda Municipal. Não é possível ter câmeras em todos os monumentos de Vitória, até porque há outras áreas que também exigem atenção. Então, essa contribuição da sociedade é fundamental, opina.
O secretário diz que, desde a implantação da lei que prevê multa para os pichadores, em 2016, as ocorrências têm diminuído. No ano passado, algumas pessoas foram detidas pela Guarda e pela PM e respondem penalmente pelo crime de dano e, administrativamente, por deterioração do patrimônio. Assim, pretendemos inibir esse tipo de crime.
Pichador vai pagar multa de R$ 9 mil por sujar monumento em Vitória

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