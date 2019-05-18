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Cenas da chuva

Pessoas se unem para retirar carro de cratera no Centro de Vitória

O carro caiu em uma cratera na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, no momento em que vários pontos da Capital estavam alagados na manhã deste sábado (18)
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

18 mai 2019 às 19:00

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 19:00

Grupo de pessoas tiram um carro de uma cratera Crédito: Reprodução/Gazeta Online
A união realmente faz a força. Um carro caiu em uma cratera na Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, no momento em que vários pontos da Capital estavam alagados na manhã deste sábado (18). Um grupo de pessoas viu o que tinha acontecido e resolveu tirar um Ford Fiesta do buraco. Para retirar o carro do local, o grupo usou cordas e outros objetos.
De acordo com testemunhas, o carro pertencia a um casal que conseguiu sair de dentro do carro. No vídeo enviado ao Gazeta Online, é possível ver às pessoas planejando em como tirar o carro da cratera. Depois da vitória, a dona no carro emocionada, por conta da ação, se uniu ao grupo e fez um discurso de agradecimento a todos que a ajudaram.
Uma das pessoas que estavam no local também fez um discurso e disse que só foi possível retirar o carro da cratera, graças a ajuda de todos. No fim, todos se reuniram em uma grande oração de agradecimento.
AGRADECIMENTO
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