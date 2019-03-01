Pesquisa do Procon aponta bairro com gasolina mais barata em Vitória

Bomba de gasolina em posto da Grande Vitória Crédito: Eduardo Dias

Procon Vitória mostra a variação de preços de combustíveis em 28 postos da Capital do Espírito Santo. De Jardim Camburi até a Ilha do Príncipe, foram coletados os preços de Gasolina (comum), Etanol, Diesel, Diesel S-10 e Gás Natural Veicular (GNV). A pesquisa mostra o preço da gasolina comum pode variar em 2,41% nos postos de Vitória. Uma pesquisa feita pelomostra a variação de preços de combustíveis em 28 postos dado. Deaté a, foram coletados os preços de Gasolina (comum), Etanol, Diesel, Diesel S-10 e Gás Natural Veicular (GNV). A pesquisa mostra o preço da gasolina comum pode variar em 2,41% nos postos de

Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a consulta averiguou que a maior variação encontada foi no Diesel S-10, que chega a 21,22%, variando entre R$ 3,999 e R$ 3,299. Em seguida, o segundo produto com maior variação é o Etanol, com 18,72%, sendo comercializado com preços que variam entre R$ 3,799 e R$ 3,200. De acordo com a, a consulta averiguou que a maior variação encontada foi no Diesel S-10, que chega a 21,22%, variando entre R$ 3,999 e R$ 3,299. Em seguida, o segundo produto com maior variação é o Etanol, com 18,72%, sendo comercializado com preços que variam entre R$ 3,799 e R$ 3,200.

Entre os postos de combustíveis da Capital, o preço da gasolina comum tem uma variação de 2,41%: o maior valor encontrado foi de R$ 4,249 e o menor, de R$ 4,149. A variação de preço do Diesel chega a 7,87%, enquanto que o do GNV atinge o percentual de 6,62%.

DOCUMENTO Lista de postos [PDF]

VARIAÇÃO POR BAIRROS

Foi detectado pela equipe do Núcleo de Comunicação, Educação, Pesquisa e Dados do Procon Vitória, que a variação de preço se deu por bairros. Na Ilha do Príncipe (Região 1), foi encontrado o menor preço para a gasolina: R$ 4,149.

DOCUMENTO Análise por região administrativa [PDF]

Bento Ferreira, o Etanol é comercializado com menor preço: R$ 3,200. Já em Jardim da Penha o GNV e o Diesel S-10 são vendidos pelo menor preço: R$ 3,188 e R$ 3,299, respectivamente. Em, o Etanol é comercializado com menor preço: R$ 3,200. Já emo GNV e o Diesel S-10 são vendidos pelo menor preço: R$ 3,188 e R$ 3,299, respectivamente.

OBJETIVO

De acordo com a gerente do Procon Vitória, Herica Correa Souza, a pesquisa foi realizada no último dia 20 de fevereiro e todos os estabelecimentos foram visitados no mesmo dia. "O objetivo da pesquisa é oferecer uma referência de preços aos consumidores, através de valores obtidos dentro da amostra pesquisada, além de monitorar o mercado", explicou.

Herica frisou que as variações e os preços constatados referem-se ao dia em que foi realizado o levantamento . Por conta disto, os dados estão sujeitos a alteração, conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais e promoções, bem como pelo fato de que postos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.