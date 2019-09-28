Peão de rodeio morre pisoteado por touro na Festa do Café de Brejetuba

O peão de rodeio Sebastião Coelho Júnior, de 30 anos, morreu pisoteado por touro na Festa do Café de Brejetuba Crédito: Tupã Vídeo/Reprodução

O peão de rodeio Sebastião Coelho Júnior, de 30 anos, morreu após cair e ser pisoteado por um touro durante o rodeio da Companhia Tony Nascimento realizado na noite desta sexta-feira (27), dentro da programação da Festa do Maior Café do Mundo em Brejetuba.

De acordo com a produção da Companhia, o fato aconteceu por volta de 23h20, durante a segunda montaria da noite.

O peão Sebastião Coelho Júnior morreu pisoteado em rodeio Crédito: Reprodução/Internet

Sebastião foi socorrido imediatamente e levado para um hospital de Venda Nova do Imigrante. Ele passou por cirurgia mas não resistiu. A morte foi confirmada na manhã deste sábado (28), por volta de 7 horas.

A morte dele deixou todos chocados e é considerada uma fatalidade. Sebastião era o chamado "cowboy completo" porque montava tanto em touros quanto em cavalos. Ele montou nos rodeios de Barretos e em outros eventos de grande porte pelo Brasil.

Homenagem

Ele receberá uma homenagem durante a edição deste sábado do rodeio da Festa do Café de Brejetuba. Esse rodeio que acontece durante a festa no município é uma etapa classificatória para o Rodeio de Barretos em 2020, evento importante para competidores do meio como Sebastião.

A companhia de Rodeio é de Cardoso Moreira, Estado do Rio de Janeiro. Já Sebastião era Conselheiro Pena, Minas Gerais.