Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste de 17%

Passagem em Vila Velha fica mais cara a partir de domingo

A homologação foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial do município

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 09:31

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

18 jan 2019 às 09:31
Ônibus da Viação Sanremo que opera em Vila Velha Crédito: Reprodução/NA
A passagem dos ônibus municipais de Vila Velha vai ficar mais cara a partir de domingo. O prefeito Max Filho homologou o reajuste de 17% aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte. A homologação foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial do município. A partir de domingo, a passagem passa a custar R$ 3,75, o mesmo valor cobrado no sistema Transcol. O aumento foi de R$ 0,55.
O prefeito de Vila Velha, no decreto em que homologa o que o conselho definiu, argumenta que a passagem no município está há dois anos sem reajuste. Em 2018, o Conselho aprovou aumento de 6%, mas o prefeito não homologou.
Passagem em Vila Velha fica mais cara a partir de domingo
> Passagem a R$ 3,75 em Vitória e Vila Velha
Max Filho argumenta, ainda, que a empresa de ônibus não recebe subsídio da Prefeitura por "absoluta ausência de recursos para custear tais despesas", diferente das viações que operam no sistema Transcol. O subsídio é um valor pago pelo poder público às empresas de ônibus para reduzir o preço final da passagem.
Outro argumento citado pelo prefeito foi convênio de cooperação técnica celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha para integrar o sistema municipal ao Transcol - cobrar o mesmo preço da passagem do Transcol seria um requisito para a integração.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Max Filho Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados