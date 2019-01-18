Passagem em Vila Velha fica mais cara a partir de domingo

Ônibus da Viação Sanremo que opera em Vila Velha Crédito: Reprodução/NA

A passagem dos ônibus municipais de Vila Velha vai ficar mais cara a partir de domingo. O prefeito Max Filho homologou o reajuste de 17% aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte. A homologação foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial do município. A partir de domingo, a passagem passa a custar R$ 3,75, o mesmo valor cobrado no sistema Transcol. O aumento foi de R$ 0,55.

O prefeito de Vila Velha, no decreto em que homologa o que o conselho definiu, argumenta que a passagem no município está há dois anos sem reajuste. Em 2018, o Conselho aprovou aumento de 6%, mas o prefeito não homologou.

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Max Filho argumenta, ainda, que a empresa de ônibus não recebe subsídio da Prefeitura por "absoluta ausência de recursos para custear tais despesas", diferente das viações que operam no sistema Transcol. O subsídio é um valor pago pelo poder público às empresas de ônibus para reduzir o preço final da passagem.