A passagem dos ônibus municipais de Vila Velha vai ficar mais cara a partir de domingo. O prefeito Max Filho homologou o reajuste de 17% aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte. A homologação foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial do município. A partir de domingo, a passagem passa a custar R$ 3,75, o mesmo valor cobrado no sistema Transcol. O aumento foi de R$ 0,55.
O prefeito de Vila Velha, no decreto em que homologa o que o conselho definiu, argumenta que a passagem no município está há dois anos sem reajuste. Em 2018, o Conselho aprovou aumento de 6%, mas o prefeito não homologou.
Passagem em Vila Velha fica mais cara a partir de domingo
Max Filho argumenta, ainda, que a empresa de ônibus não recebe subsídio da Prefeitura por "absoluta ausência de recursos para custear tais despesas", diferente das viações que operam no sistema Transcol. O subsídio é um valor pago pelo poder público às empresas de ônibus para reduzir o preço final da passagem.
Outro argumento citado pelo prefeito foi convênio de cooperação técnica celebrado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Velha para integrar o sistema municipal ao Transcol - cobrar o mesmo preço da passagem do Transcol seria um requisito para a integração.