Passageiros relatam confusão e ônibus bloqueados no terminal de Vila Velha

De acordo com a Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o sindicato dos rodoviários estaria impedindo de saírem os ônibus que atendem a região cinco de Vila Velha, que abrange bairros como Barra do Jucu, e São Conrado, além dos bairros que houveram o protesto mais cedo.