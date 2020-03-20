Passageiros relatam confusão e ônibus bloqueados no terminal de Vila Velha

Passageiros relataram que algumas linhas de ônibus estavam sendo impedidas de deixar o Terminal de Vila Velha com destino as regiões próximas de onde ocorreu o protesto na tarde desta quinta-feira (19), nos bairros de Ulisses Guimarães e Riviera da Barra, em Vila Velha. Os usuário dos coletivos que passaram pelo terminal à noite relataram confusão no terminal.
De acordo com a Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o sindicato dos rodoviários estaria impedindo de saírem os ônibus que atendem a região cinco de Vila Velha, que abrange bairros como Barra do Jucu, e São Conrado, além dos bairros que houveram o protesto mais cedo.
Ainda segundo a Ceturb, a Polícia Militar foi acionada para garantir a circulação dos ônibus. Procurados pela reportagem, a PM, a Guarda Municipal de Vila Velha e Sindirodoviários não deram informações sobre o assunto até o fechamento desta edição.