Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Passageiros relatam confusão e ônibus bloqueados no terminal de Vila Velha
Em Vila Velha

Passageiros relatam confusão e ônibus bloqueados no terminal de Vila Velha

De acordo com testemunhas, coletivos seguiriam para locais próximos de onde ocorreram protestos nesta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Março de 2020 às 23:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 23:31
Passageiros relataram confusão no Terminal de Vila Velha Crédito: Internauta
Passageiros relataram que algumas linhas de ônibus estavam sendo impedidas de deixar o Terminal de Vila Velha com destino as regiões próximas de onde ocorreu o protesto na tarde desta quinta-feira (19), nos bairros de Ulisses Guimarães e Riviera da Barra, em Vila Velha. Os usuário dos coletivos que passaram pelo terminal à noite relataram confusão no terminal.
De acordo com a Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o sindicato dos rodoviários estaria impedindo de saírem os ônibus que atendem a região cinco de Vila Velha, que abrange bairros como Barra do Jucu, e São Conrado, além dos bairros que houveram o protesto mais cedo.
Ainda segundo a Ceturb, a Polícia Militar foi acionada para garantir a circulação dos ônibus. Procurados pela reportagem, a PM, a Guarda Municipal de Vila Velha e  Sindirodoviários não deram informações sobre o assunto até o fechamento desta edição. 

Veja Também

Protesto fecha Rodovia do Sol por uma hora em Vila Velha

Criança é baleada em confronto entre bandidos e PM em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados