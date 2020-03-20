Protesto fecha Rodovia do Sol por uma hora em Vila Velha

Um protesto interditou a Rodovia do Sol na noite desta quinta-feira (19), na altura do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Os manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam a passagem de veículos nos dois sentidos da via. A assessoria de imprensa da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que a manifestação começou por volta das 18h55 e as pistas foram liberadas às 19h55.