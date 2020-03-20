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Manifestação

Protesto fecha Rodovia do Sol por uma hora em Vila Velha

O ato aconteceu na altura do bairro Riviera da Barra e, segundo moradores, foi motivado por um tiroteio que acabou com uma menina de 11 anos baleada em Ulisses Guimarães

Publicado em 19 de Março de 2020 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 21:14
Houve queima de pneus em protesto que interditou a Rodosol na noite desta quinta-feira (19) Crédito: Internauta
Um protesto interditou a Rodovia do Sol na noite desta quinta-feira (19), na altura do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Os manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam a passagem de veículos nos dois sentidos da via. A assessoria de imprensa da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que a manifestação começou por volta das 18h55 e as pistas foram liberadas às 19h55.
De acordo com informações de pessoas que participaram do protesto, o ato foi motivado por um tiroteio entre policiais e bandidos que ocorreu na tarde de hoje em Ulisses Guimarães, bairro próximo ao local, no qual uma menina de 11 anos foi baleada. Minutos depois da troca de tiros um ônibus foi queimado, também em protesto em função do ferimento da menina.
A Guarda Municipal de Vila Velha confirmou a motivação do protesto na Rodovia do Sol e informou que a Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) foi acionada para liberar as pistas. Viaturas da Guarda estiveram presentes para ordenar o trânsito no local.

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