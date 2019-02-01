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Vila Velha

Passageiro ferido em acidente com Transcol na Rodovia do Sol

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Mônica, em Vila Velha
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

01 fev 2019 às 18:07

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 18:07

Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Rodovia do Sol
Um passageiro que estava dentro de um ônibus do Transcol ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão no quilômetro 14 da Rodovia do Sol, em Vila Velha. A colisão aconteceu por volta das 14h15 desta sexta-feira (1º), próximo ao bairro Morada da Barra.
A vítima foi socorrida por equipes da RodoSol, concessionária que administra a via, e encaminhada ao Hospital Santa Mônica, no mesmo município.
Devido ao acidente, uma pista no sentido Norte (quem segue de Guarapari para Vila Velha) esteve interditada até às 14h53.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, o GVbus ainda não se manifestou.
> Pai liga após acidente e descobre a morte do filho pelo telefone

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