Parque Tecnológico: "Vamos parar e esperar o que vai acontecer"

O empresário Leonardo Dadalto defende uso misto da área do parque Crédito: Vitor Jubini

“Vamos parar tudo e esperar, nos próximos anos, o que vai acontecer. Espero que o bom senso prevaleça.” A afirmação foi feita por Leonardo Dadalto, que lidera as empresas do Grupo Dadalto e cuja família detém 53 mil m2 na região destinada ao Parque Tecnológico. A área que a eles pertence é uma das mais disputadas por ser a única pronta para comercialização. As demais enfrentam discussão judicial ou não têm regularização fundiária.

Leonardo recorda que sua família era contrária ao uso exclusivo da região para o setor de tecnologia, e que chegou a protocolar na Prefeitura de Vitória um projeto de loteamento residencial. “Nós queríamos a regra do PDU antigo, quando nosso loteamento foi aprovado. Investimos R$ 15 milhões em urbanização de ruas e esgoto. Quando já tínhamos aplicado 95% do investimento mudaram as regras. Isto causa uma insegurança jurídica gigantesca para quem faz investimento”, relatou.

Ainda assim a família, conta Dadalto, aceitou a alteração promovida no PDU pelos vereadores, que passaram o zoneamento da região para uso misto de empresas e residências. Desde então, relata o empresário, eles passaram a investir em projetos para o parque.

PLANOS

Um deles foi a contratação de um concurso nacional de arquitetura para a elaboração de um projeto arquitetônico para o parque (veja foto). “Oito escritórios participaram e o Nós Arquitetura venceu com um projeto lindo”, relata Leonardo.

O passo seguinte, conta, era viabilizar um contrato com a Fundação Certi. “Estávamos orçando um contrato com eles para viabilizar o parque. Eles são especialistas em soluções inovadoras para atrair investimentos. Eles implantam o parque, o deixam juridicamente funcional”, explica, acrescentando que, em paralelo, iria começar a realizar as obras dos prédios residenciais a medida em que as empresas fossem surgindo.

Mas diante da liminar que suspendeu o uso misto, Dadalto decidiu suspender todas as suas atividades na área. “Fui pego de surpresa pela notícia. Estávamos muito comprometidos com a ideia de tirar o parque do papel. É difícil de entender porque preferem um parque de segunda geração, já ultrapassado, ao invés de parques de terceira geração, mais modernos que mesclam residências e lojas, com as empresas”, pontua.

Diante do cenário ele pretende deixar suas terras “em paz”. “Vou ficar esperando”, relatou. Venda da área para possíveis investidores, destaca, só se o preço for justo. “Não vendo nada a preço de banana. Na região da Avenida Fernando Ferrari o m2 está sendo comercializado a R$ 4,5 mil”.

Aos interessados, volta a afirmar que vende a terra pelo preço do ano passado, com o m2 a R$ 2,5 mil. “Não adianta apresentar proposta de R$ 500 pelo m2. Não quero atrapalhar a cidade de Vitória, mas isto não vamos aceitar”, assinalou, observando ainda que desrespeitaram as discussões feitas com a comunidade. “Eles preferem o uso misto”.

SINDICATO: "EMPRESAS VÃO DESISTIR DE INVESTIR"

A novela por trás do Parque Tecnológico de Vitória se arrasta há décadas. E “enquanto Vitória discute se haverá ou não moradia, outras cidades construíram dezenas de centros de inovação que geram receita”, compara o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), Luciano Raizer. Ele, que defende o fim do uso misto, comemorou um possível avanço no local a partir de 2020 e, agora, acredita que será mais difícil o projeto sair das ideias.

Segundo ele, muitos empresários e startups vão preferir investir em outras grandes cidades a esperar a Capital ter, de fato, um ambiente propício às práticas de tecnologia e inovação.

“A gente estima que Vitória não tenha nem 100 startups. Em outras cidades, como Florianópolis, há mais de 4 mil dessas empresas. Isso mostra que não há, aqui, nem um décimo do interesse que há em outros lugares”, completa.

LUCRO PERDIDO

Segundo o presidente da Sindinfo, ter o empresariado mais presente faria com que a receita com impostos, por exemplo, também aumentasse. Ele aponta que em grandes centros que já desenvolveram parques tecnológicos, o que se arrecada com as taxas é até duas vezes maior do que em outros setores de peso no mercado, como o turismo.

“Em Florianópolis, por exemplo, que é uma cidade que tem um apelo turístico imenso, o que se arrecada com esse tipo de atividade é o dobro do que se ganha com o turismo. Imagina o quanto não estamos perdendo aqui”, corrobora, indicando que do jeito que está as empresas só vão se desmotivar cada vez mais a aguardar o centro tecnológico capixaba.