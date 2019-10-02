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Outubro Rosa

Pandinha corta cabelo para doar a paciente com câncer. Veja como ficou

Com apenas três anos, Enzo teve um gesto solidário, abriu mão de 42 centímetros de cabelo para a doação

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 11:52

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

02 out 2019 às 11:52
Pandinha doa cabelo para mulher com câncer Crédito: Ricardo Medeiros
Famoso pela cabeleira desde pequeno que o deixou conhecido como “Pandinha”, Enzo Rafael Netto Vilela, de 3 anos, decidiu abrir mão dos fios longos para fazer um gesto de solidariedade. Ele cortou o cabelo pela primeira vez, nesta quarta-feira (2), para doar à amiga de sua mãe, que raspou a cabeça durante o tratamento de câncer de mama.
Enzo, que não é de muitas palavras, demonstrou através de reações o que sentia ao abrir mão dos cabelo. Teve choro, sorrisos e emoção. Chorou quando começou a corte, momentos depois já parecia não se importar mais.
Ao começar o corte, foi perguntado a ele de quem era o cabelo, a resposta foi “meu”, mas pouco tempo depois a resposta mudou: “é da tia Marcela”. O resultado final parece ter agradado Pandinha, que ao ver a vendedora com os cabelos dele na cabeça, abriu um sorriso tão forte que fez todo mundo ao redor sorrir com ele. Alegrou, principalmente, a tia Marcela.
A vendedora Marcela Fonseca ficou honrada com a atitude de Pandinha, que entregou 42 centímetros de cabelo a ela. Ela foi diagnosticada com câncer de mama ao fazer o autoexame em setembro do ano passado, terminando o tratamento há duas semanas. Ela acrescentou que acabou se assumindo careca durante o tratamento, mas quer usar a peruca e depois doar para outra pessoa.
“As pessoas não têm noção de como esse ato é importante. Em todo o tratamento, perder o cabelo é o momento mais difícil para mulher, esse foi meu maior desafio. Isso nos ajuda a vencer o câncer de forma diferenciada”, afirmou.

SONHO

A mãe de Enzo, Soraya Netto Vilela, 34, conta que, devido a complicações na gravidez, fez a promessa de que se Enzo nascesse com saúde cortaria o cabelo dele com dois anos. No entanto, quando a idade chegou o cabelo não estava tão grande, então pediu a Deus que mostrasse a ela quando seria o momento.
 Desde que Marcela ficou careca, há cerca de um ano, Pandinha já dizia que queria dar o cabelo para ela.  Uma semana atrás, porém, a Soraya sonhou que um cabeleireiro cortava o cabelo do filho e entregava nas mãos de uma pessoa.
“Depois do sonho percebi que tinha chegado a hora. Fico honrada de ter um filho assim, vou incentivar mais a ajudar o próximo”, disse Soraya, que também é mãe de uma menina de 13 anos.
Ela conta que aos três meses de idade o menino Enzo já chamava a atenção pela cabeleira abundante. Diferente da maioria dos bebês, ele já ostentava fios grossos e uniformes por toda a cabeça. Com 1 ano e 3 meses, ele já foi eleito Mini Mister Espírito Santo e desfilou para algumas marcas capixabas.

CORTE

O responsável pelo corte foi o cabeleireiro Antony Oliver, que tem um salão em Cariacica. Ele realiza um projeto social e recebe doações de cabelo há seis anos. No entanto, essa foi a primeira vez que cortou o cabelo de um menino de 3 anos.
“Eu acho a atitude muito legal, são pessoas de coração bom que têm atitude de ajudar ao próximo. A queda de cabelo é uma das coisas que mais faz a mulher sofrer, ter pessoas que contribuem para superar essa etapa é importante”, comenta.
Data: 02/10/2019 - ES - Cariacica - Enzo Rafael Vilela, pela primeira vez que corta o cabelo - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
Ele explica que no Outubro Rosa as pessoas se sensibilizam mais, sendo que o perfil das pessoas que mais doam são de crianças e adolescentes de até 25 anos. Neste ano houve cerca de 25 pessoas doando, sendo 10 somente na semana passada.
Ele não cobra o corte de quem se propõe a doar o cabelo. Todos os fios recebidos são doados para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) ou encaminhados para o cabeleireiro Dirceu Paigel.

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