Pandinha corta cabelo para doar a paciente com câncer. Veja como ficou

Pandinha doa cabelo para mulher com câncer Crédito: Ricardo Medeiros

Enzo, que não é de muitas palavras, demonstrou através de reações o que sentia ao abrir mão dos cabelo. Teve choro, sorrisos e emoção. Chorou quando começou a corte, momentos depois já parecia não se importar mais.

Ao começar o corte, foi perguntado a ele de quem era o cabelo, a resposta foi “meu”, mas pouco tempo depois a resposta mudou: “é da tia Marcela”. O resultado final parece ter agradado Pandinha, que ao ver a vendedora com os cabelos dele na cabeça, abriu um sorriso tão forte que fez todo mundo ao redor sorrir com ele. Alegrou, principalmente, a tia Marcela.

A vendedora Marcela Fonseca ficou honrada com a atitude de Pandinha, que entregou 42 centímetros de cabelo a ela. Ela foi diagnosticada com câncer de mama ao fazer o autoexame em setembro do ano passado, terminando o tratamento há duas semanas. Ela acrescentou que acabou se assumindo careca durante o tratamento, mas quer usar a peruca e depois doar para outra pessoa.

“As pessoas não têm noção de como esse ato é importante. Em todo o tratamento, perder o cabelo é o momento mais difícil para mulher, esse foi meu maior desafio. Isso nos ajuda a vencer o câncer de forma diferenciada”, afirmou.

SONHO

A mãe de Enzo, Soraya Netto Vilela, 34, conta que, devido a complicações na gravidez, fez a promessa de que se Enzo nascesse com saúde cortaria o cabelo dele com dois anos. No entanto, quando a idade chegou o cabelo não estava tão grande, então pediu a Deus que mostrasse a ela quando seria o momento.

Desde que Marcela ficou careca, há cerca de um ano, Pandinha já dizia que queria dar o cabelo para ela. Uma semana atrás, porém, a Soraya sonhou que um cabeleireiro cortava o cabelo do filho e entregava nas mãos de uma pessoa.

“Depois do sonho percebi que tinha chegado a hora. Fico honrada de ter um filho assim, vou incentivar mais a ajudar o próximo”, disse Soraya, que também é mãe de uma menina de 13 anos.

Ela conta que aos três meses de idade o menino Enzo já chamava a atenção pela cabeleira abundante. Diferente da maioria dos bebês, ele já ostentava fios grossos e uniformes por toda a cabeça. Com 1 ano e 3 meses, ele já foi eleito Mini Mister Espírito Santo e desfilou para algumas marcas capixabas.

CORTE

O responsável pelo corte foi o cabeleireiro Antony Oliver, que tem um salão em Cariacica. Ele realiza um projeto social e recebe doações de cabelo há seis anos. No entanto, essa foi a primeira vez que cortou o cabelo de um menino de 3 anos.

“Eu acho a atitude muito legal, são pessoas de coração bom que têm atitude de ajudar ao próximo. A queda de cabelo é uma das coisas que mais faz a mulher sofrer, ter pessoas que contribuem para superar essa etapa é importante”, comenta.

Data: 02/10/2019 - ES - Cariacica - Enzo Rafael Vilela, pela primeira vez que corta o cabelo - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Ele explica que no Outubro Rosa as pessoas se sensibilizam mais, sendo que o perfil das pessoas que mais doam são de crianças e adolescentes de até 25 anos. Neste ano houve cerca de 25 pessoas doando, sendo 10 somente na semana passada.