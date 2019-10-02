Após promessa, mãe do bebê pandinha do ES decide cortar o cabelo dele

Enzo Vilela, 3 anos - bebê pandinha Crédito: Arquivo pessoal

"Para quem tem fé, a vida nunca tem fim". O trecho da música de O Rappa ilustra a vida da empresária Soraya Netto Vilela, de 34 anos. Ela é mãe do pequeno Enzo, 3, apelidado carinhosamente de "pandinha" devido ao excesso de cabelo que possui.

Durante a gravidez, ela fez uma promessa a Deus para que o bebê nascesse saudável, pelo risco que apresentava, já que teve abortamentos anteriores. Nas orações, firmou o compromisso de somente cortar o cabelo do filho quando ele completasse dois anos. Passado o tempo, o dia do corte finalmente chegou.

A família vai doar os fios para uma amiga que sofre de câncer. Soraya relata que a escolha foi feita após um sinal enviado pelo Senhor, por meio de um sonho. "Me sinto muito feliz em poder doar o cabelo dele. Sei que aconteceu no momento certo, assim como Deus queria. Sonhei que via o Enzo em um cabeleireiro e acordei decidida."

DOAÇÃO

O responsável por fazer o corte de "pandinha" - que ocorrerá nesta quarta-feira (02) - é o cabelereiro Anthony Oliver. O profissinal criou um projeto há seis anos para incentivar a doação de cabelo para pessoas que possuem o câncer. Para isso, não cobra o valor do serviço.

"O objetivo é promover boas ações sociais. Isso acontece tanto da minha parte quanto de quem deseja doar. Pois, para aqueles que não têm condições de pagar e querem doar, eu nem cobro o corte", afirma.

A campanha existe durante todo o ano, mas é intensificada em outubro, em menção ao mês de conscientização do câncer de mama. Os convênios são feitos com várias instituições que recolhem os fios para fazer perucas mas também pode ser solicitado por qualquer pessoa.

Em relação ao caso de Enzo, o cabelereiro disse que ficou bem feliz ao poder cortar o cabelo de alguém tão pequeno para uma finalidade tão grande.