Pai de criança que morreu após surto em creche aguarda resultado de exame

Criança estava internada em um Hospital de Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A família do menino de 2 anos, morto após um surto de diarreia em uma creche particular de Vila Velha , espera o resultado das investigações da Vigilância Sanitária para saber o que provocou a morte da criança. O velório do garoto acontece na manhã desta quinta-feira (28) em um cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, o pai do menino, que não quis dar entrevista, afirmou que já foi feita a autópsia - exame que vai detectar as causas da morte - e que a família também aguarda o resultado dos trabalhos da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica.

O CASO

, duas delas estavam internadas em estado grave com diarreia e outros sintomas. Dessas, uma evoluiu para óbito. Uma terceira criança segue internada em observação. As outras duas foram liberadas. Cinco crianças de uma creche particular de Vila Velha foram levadas para o hospital com sintomas semelhantes a uma infecção , duas delas estavam internadas em estado grave com diarreia e outros sintomas. Dessas, uma evoluiu para óbito. Uma terceira criança segue internada em observação. As outras duas foram liberadas.

Apesar da situação, a Prefeitura de Vila Velha descarta possibilidade de surto na cidade, sendo um caso específico registrado na creche. A situação continua sendo investigada pela Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica do município.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, Giovana Ramalho, e a gerente da vigilância sanitária do município, Flávia Costa, explicaram que os sintomas nas crianças iniciaram no dia 15 deste mês, mas que a prefeitura foi avisada no dia 22, às 19h30.

A creche está fechada nesta quarta-feira (27) para que haja monitoramento e investigação no local e foi realizado exame de cultura para saber se a bactéria é resistente ou não e de que tipo ela é.

NÃO HÁ SURTO, DIZ PREFEITURA

QUIOSQUE

Segundo a Secretaria de Saúde, a possível origem do problema tem sido investigada e poderia vir tanto da creche particular, onde as crianças estudam, ou de um quiosque na praia de Itaparica, onde teriam tomado água de coco e comido batata frita no dia do surto.

Tanto o estabelecimento comercial quanto a creche, que não tiveram os nomes divulgados, já passaram por coleta de análises no ambiente e nos alimentos comercializados. Apesar de a creche ter sido fechada até que os resultados das análises saiam, o quiosque não foi interditado.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a proprietária da escola, responsável pela notificação do surto ainda na sexta-feira (22), já foi aconselhada a interromper as atividades até que seja conhecido o resultado dos exames laboratoriais já encomendados. Em relação aos pais, a indicação é de que não enviem os filhos à creche até que seja compreendida a origem do problema e o tipo de bactéria que resultou na infecção.