Padaria tradicional reabre as portas após dez anos na Serra

Quitutes, torta de brigadeiro, baguete recheada e o tradicional café colonial da padaria Natália estão de volta. Depois de 10 anos de portas fechadas, a família Tassarolo decidiu reabrir o estabelecimento que já foi ponto de encontro para amigos, casais e famílias, em Laranjeiras, na Serra.

A inauguração será dia 12 deste mês e Renata Tassarolo, que está à frente da produção da cozinha, afirmou que a família está empolgada. “A padaria é da família do meu marido. Meu sogro que iniciou e eu cheguei a trabalhar na época. Outros parentes também trabalhavam, até que em 2009 decidimos fechar e cada um foi fazer uma coisa. Eu por exemplo, fui trabalhar em salão, mas a padaria nunca saiu de mim. Então juntamos forças e voltamos a todo vapor”.

Pedido de clientes leva família a reabrir padaria na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

A padaria funcionou durante 23 anos. O retorno é ideia dos irmãos Nivaldo e Edson Tassarolo. Nivaldo é casado com Renata, já Edson com Ângela Maria. Além dos casais, o sobrinho deles Guilherme Tassarolo, também vai participar desta nova etapa. “Foi meu cunhado que deu a ideia, a gente também já estava morrendo de saudades e então decidimos encarar. Estamos animados”, relatou Renata.

PEDIDO DE CLIENTES

Além da saudade, os constantes pedidos dos clientes é mais um motivo para a família retornar com a “Natália”. “Quando os clientes nos encontram nas ruas eles sempre pedem para reabrirmos a padaria, fazem pedidos da torta de brigadeiro e baguetes que saia. Uma vez eu estava no banco e um cliente brincou dizendo que queria fazer um abaixo assinado para a gente reabrir a padaria. É muito gratificante o carinho e saber que eles também sentiram falta”, destacou renata Tassarolo.

Renata contou ainda que, quando colocou em suas redes sociais a reabertura da padaria, a reação dos clientes foi imediata. “Colocamos nas redes sociais e em seguida achei que meu celular fosse explodir de tanta ligação e mensagens”.

O QUE ESPERAR?

Além do café colonial todas às manhãs e tardes, a partir do horário do almoço a família promete trazer pizzas recheadas e macarrão com molho.

“Vamos oferecer o café da manhã que não pode faltar, mas vamos surgir também com almoço, pizzas que serão recheadas na hora, macarrão a gosto do cliente e muito mais”, informou renata.

NATÁLIA

De descendência italiana, o responsável para primeira edição da padaria foi o Sr, Natalino Tassarolo, 86. O nome do estabelecimento é a junção do nome dele com o país de origem, à Itália.

SERVIÇO

A padaria Natália vai funcionar a partir da quinta-feira (12), de segunda-feira a sábado das 06h às 21h e aos domingos, das 06h às 12h, na Avenida Civit, 653, no Parque Residencial Laranjeiras, Serra.



