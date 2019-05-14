PA de Alto Lage: espera por consulta chega a cinco horas

Pacientes esperam por atendimento no pronto-atendimento de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Pacientes esperando mais de cinco horas por atendimento, sem lugar para sentar ou água para beber. Este era o cenário no Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica

No início do mês a unidade sofreu uma baixa no quadro médico, quando cinco pediatras pediram demissão. Ontem, pacientes relataram que seis médicos examinavam os pacientes. Segundo a prefeitura, eram nove profissionais.

O fato é que o efetivo não era suficiente para dar conta das pessoas que esperavam nas recepções - do atendimento pediátrico e do adulto. As cadeiras não são suficientes, por isso, algumas pessoas sentavam em balcões de granito, enquanto outros deitavam no chão.

A queixa principal era sobre a demora para o atendimento. Passava das 15h, quando a reportagem de A GAZETA chegou ao local e os pacientes relataram que quem chegou lá por volta das 10h estava começando a ser atendido.

Um exemplo é a atendente Sandra Santos Garcia, 39 anos, que foi acompanhar uma amiga. Elas chegaram à unidade às 11h e, às 15h30 ainda esperavam atendimento.

“É um descaso muito grande. Minha amiga ficou no chão porque não tem cadeira para sentar. Ficamos horas esperando e mal tem água para beber. Chegamos às 11h sem previsão sermos atendidas”, afirma a atendente, indignada. A consulta delas foi às 17h.

Quem chegou um pouco mais tarde, também tinha pouca esperança de poder ir embora logo. A salgadeira Francine Mello, 32 anos, foi com o filho, Igor Mello, 13. Eles chegaram no PA por volta das 13h e de cara foram informados que a consulta não aconteceria antes das 16h. Mas Francine afirmou que não acreditava que sairia do local antes das 21h.

“São seis médicos que não estão dando conta de atender a grande demanda. Tenho certeza que o atendimento para o meu filho para acontecer só tarde da noite”, afirmou.

Desistência

Era fácil encontrar, também quem tinha desistido de esperar. Uma dona de casa que não quis se identificar afirmou que chegou, viu como estava a situação e resolveu voltar com a filha de um ano de madrugada quando, ela acredita, o movimento é menor.

“Não tem condições de esperar. Não posso ficar com o bebê no calor e sem lugar para sentar”, reclamou.

O que diz a prefeitura

A secretária municipal de Saúde de Cariacica, Elizabeth Albuquerque afirmou que 10 médicos devem começar a atuar do Pronto Atendimento de Alto Lage ainda nesta semana.

Ela explicou que eles estão passando pelos trâmites finais para a contratação. Ela afirmou que, a ideia, é que eles reforcem o atendimento aos finais de semana, quando há maior procura.

“Identificamos que a nossa fragilidade maior é aos finais de semana, então esses médicos darão um reforço às sextas, sábados e domingos”, prometeu a secretária.

Atualmente, segundo ela, a unidade já conta com 15 médicos efetivos e 16 contratados.

Sobre o problema nas cadeiras, ela afirmou que já sabe sobre o problema e está providenciando melhorias. “As cadeiras foram trocaram em março. Já pedimos o material e vamos trocar novamente”, afirmou.