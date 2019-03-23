Os segredos para alcançar a nota mil na redação do Enem

Com seu bom desempenho no Enem, Daniela conseguiu a vaga que tanto queria em Medicina, na Ufes Crédito: Bernardo Coutinho

Espírito Santo. Dos mais de 4 milhões de pessoas que fizeram a prova do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado, apenas 55 tiraram a nota máxima na redação, ou seja, alcançaram mil pontos. Destas, uma estudante é do

Daniela Cardozo Lucas, 21 anos, começou a cursar Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) neste ano. Ao se preparar para o Enem, no ano passado, ela sabia que ir bem na redação era fundamental para alcançar esse objetivo. Mas havia um importante obstáculo: escrever não era um ponto forte da estudante. Por isso, ela teve que buscar alternativas para superar a dificuldade. O apoio dos pais e foco no objetivo foram alguns dos pontos que fizeram tudo dar certo.

Agora, já na faculdade, ela conta como fez do seu ponto fraco um destaque de sucesso, já que ela faz parte de um seleto grupo que “fechou” a redação. Confira entrevista abaixo.

Qual foi sua reação ao saber que tinha tirado nota máxima na redação?

Eu não esperava esse resultado. Quando terminei a prova, achei até que a redação ia me prejudicar. E aí, quando vi a nota não acreditei. Era um tema sobre o qual eu nunca tinha escrito (manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet) e que ninguém esperava, mas a coletânea guiou bastante. Ler o tema foi um susto, por isso, achei que não tinha ido tão bem.

Você sempre gostou das disciplinas de Língua Portuguesa e Redação?

Não! Aliás, eu sou totalmente o contrário, sou muito mais de exatas e biomédicas. Redação sempre foi a minha maior dificuldade, era o que eu tinha mais problema nas provas.

Como conquistou esse resultado então?

Eu sempre soube que redação era meu ponto fraco. Por isso, fazia um curso específico fora do horário do cursinho. Eu foquei muito mesmo a redação. Eu fiz quatro anos de pré-vestibular e, além das aulas do cursinho, frequentava esse curso de redação que me ajudou muito. Para fazer um bom texto, há dois tipos mais comuns de dificuldade: saber fazer a estrutura da redação e ter repertório para escrever. Eu tinha muita dificuldade em escrever sobre um tema que eu não conhecia, já com a estrutura eu sempre tive facilidade. Então, em 2018, eu foquei em escrever sobre o máximo de temas possíveis porque se não caísse o que eu treinei, seria algo semelhante.

Qual dica a aluna nota mil na redação dá para quem vai fazer Enem neste ano?

Acho que focar naquilo que é seu ponto fraco e no que tem mais dificuldade é a principal dica e foi o que me ajudou. Praticar também é importante. Outro ponto que percebi é que eu sempre fiquei muito nervosa e por isso acabava não indo bem no Enem como um todo. Então, outra coisa me ajudou muito foi ter acompanhamento psicológico. Se a pessoa consegue identificar que o problema é nervosismo, é bom procurar ajuda. Você aprende que a prova não é última coisa do mundo. Também acho muito importante ter um objetivo. Eu sempre quis fazer Medicina e fiz cursinho por quatro anos com o objetivo de fazer essa faculdade. Ler também ajuda bastante.

Você estudava quantas horas por dia?

Eu tinha aulas pela manhã e durante a tarde ficava na escola das 15h às 19h, estudando. Mas eu fazia algumas pausas. Também nunca me torturei, quando eu estava cansada eu parava. Manter a mente tranquila também faz parte de ir bem.

Com a sua nota no Enem, contando redação e provas objetivas, você seria aceita em quantas faculdades?

Sinceramente, não contei. Sei que, além da Ufes, passaria na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, quando vi que dava para ficar na Ufes, não procurei outras. Sei que foram muitas em que passaria, mas não sei quantas.

O que a sua família achou do resultado?

Eles amaram e ficaram muito orgulhosos! Eles nunca me pressionaram, me deram o tempo que eu precisava e acreditaram que eu ia conseguir. Isso me ajudou muito também. Eu vi a diferença entre mim, que tinha o apoio dos pais, e meus amigos que eram pressionados pela família. Eu sempre estava mais tranquila.

VEJA AS DICAS DA ALUNA

PONTO FRACO

Identifique qual é seu ponto fraco e invista nele. Se é o que você tem mais dificuldade, é o que mais merece atenção.

PRATIQUE

Pratique muito. Pela experiência, Daniela percebeu que, no caso da redação, há dois pontos que geram mais dificuldade: estrutura textual e repertório. Depois de identificar qual é o maior problema é necessário atacá-lo.

AJUDA

Se o problema for nervosismo, busque ajuda. Com acompanhamento psicológico, Daniela compreendeu que o Enem é só uma prova, não a última coisa que o estudante vai fazer na vida.

MENTE FRIA

Não se cobre muito e descanse. Daniela relata que estudava cerca de quatro horas depois das aulas e, caso se sentisse cansada, dava uma pausa. É preciso descansar o cérebro também.

OBJETIVO

Tenha em mente o que você quer e foque naquilo. É legal ter um objetivo, te ajuda a saber onde você quer chegar.

APOIO

Contar com o apoio da família também é importante. A única estudante do Estado que tirou mil pontos no Enem afirma que seus pais sempre deixaram que ela tivesse seu próprio tempo e isso ajudou para que ficasse tranquila. Enquanto isso, percebia que os amigos que tinham uma família que fazia cobranças estavam sempre tensos. Por isso, converse com seus pais e explique que precisa desse apoio.

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