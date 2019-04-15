Chuva forte provoca transtornos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

A chuva voltou ao Espírito Santo e, segundo o Climatempo, o tempo deve se manter chuvoso pelo menos até a próxima quarta-feira (17). Na madrugada desta segunda-feira (15), só em Vitória foi registrado pela Defesa Civil um acumulo de 108,5 milímetros de chuva e oito ocorrências.

Confira a situação dos municípios da Grande Vitória

VITÓRIA

aviso emitido pela Defesa Civil, o volume previsto por institutos de meteorologia somente para esta segunda-feira era de 10 mm. Em, o volume previsto por institutos de meteorologia somente para esta segunda-feira era de 10 mm.

No aplicativo da Defesa Civil de Vitória, há alertas para Bela Vista, Bento Ferreira, Centro, bairro da Conquista, Consolação, Cruzamento, bairro de Loudes, Moscoso, Jesus de Nazareth, Jucutuquara, Monte belo, Piedade, Romão, Santa Clara, Santa Lucia, Santos Dumont, Santos Reis, São Benedito, São José, São Pedro, bairro Universitári.

Your browser does not support the audio element. Os bairros mais afetados pela chuva na Grande Vitória

Avisos de alerta máximo para a região de Bonfim, bairro da Penha, Maruípe, Santa Cecília e Tabuazeiro.

Estado de atenção para a região de Ariovaldo Favalessa, Caratoira, bairro do Cabral, Joana Darc, Mata da Praia, Santa Martha, Santa Teresa e Santo Antonio

O alerta de observação para Enseada do Suá.

Ocorrências atendidas

São Pedro I: Queda de muro

Bonfim: Deslizamento de terra

Itararé: Desplacamento de gesso em virtude de alagamento

Forte São João: Deslizamento de terra

Goiabeiras: Alagamento de imóvel

Fradinhos: Queda de muro

Ilha de Santa Maria: Deslizamento de terra

Jardim da Penha: Alagamento de dois prédios

VILA VELHA

A Defesa Civil municipal informa que não registrou nenhum chamado em decorrência das chuvas da manhã desta segunda-feira (15). E nos locais que sofreram com algum tipo de alagamento, o nível das águas já estão baixando.

Os pontos de alagamentos foram registrados nos seguintes locais:

Praça Assis Chateaubriand e na Avenida Carlos Lindenberg, na entrada do Ibes;

Rua Gil Bernardes, em Nossa Senhora da Penha;

Cruzamento das avenidas Carlos Lindenberg com a Pedro Gonçalves Laranja, em Cobilândia;

Avenida Santa Leopoldina e no entorno da Praça de Coqueiral de Itaparica

Avenida Senador Robert Kennedy, Rodovia do sol, em Itaparica;

E na Rua Gil Bernardes da Silveira, em Santos Dumont.

CARIACICA

Com as chuvas desta manhã, a Defesa Civil municipal infroma que houve um princípio de alagamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, em Porto de Santana. Por isso, às 9h30 as aulas foram encerradas. A limpeza da escola foi providenciada para receber os alunos normalmente agora à tarde. A escola vai realizar a reposição das aulas posteriormente.

SERRA

A Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência.