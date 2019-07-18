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Ação Integrada

Operação em Camburi combate o transporte clandestino

A ação integrada abordou veículos e pessoas nas ruas, que somou 125 fiscalizações e três notificações

Publicado em 

18 jul 2019 às 15:52

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 15:52

Trânsito intenso na orla de Camburi perto da área do Aeroporto, na manhã desta quinta-feira (18) Crédito: Beatriz Seixas
Uma fiscalização no trânsito foi realizada em Jardim Camburi, na manhã desta quinta-feira (18), com objetivo de de combater o transporte clandestino. A ação integrada abordou veículos e pessoas nas ruas, que somou 125 fiscalizações e três notificações.
O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) participou da ação de fiscalização e educação de trânsito “Força pela Vida”, realizada na Grande Vitória, junto com efetivos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), da Polícia Militar - por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) - da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guardas Municipais.
O intuito principal da ação é a redução do número de acidentes e crimes de trânsito da região metropolitana do Estado, com foco na proteção à vida, contribuindo por meio da educação de trânsito para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas.
Na operação desta quinta-feira, o objetivo específico era combater o transporte clandestino, e coube ao Ipem-ES a fiscalização dos cronotacógrafos, aparelhos que registram a velocidade e distância percorrida pelos veículos.
O Ipem-ES realizou 125 fiscalizações, que geraram três notificações. Para o diretor-técnico do órgão, Lindomar Gomes, o baixo número de notificações deve-se ao fato dos condutores estarem atentos ao disposto na legislação, além do aumento do número de fiscalizações.
“Intensificamos as fiscalizações este ano, e já promovemos mais de 1.600 notificações em 2019, o dobro do realizado no mesmo período do ano anterior, o que foi facilitado pela fiscalização remota. Assim, vamos conseguindo conscientizar os motoristas sobre os procedimentos exigidos”, explica.
A primeira operação de fiscalização do Programa Força Pela Vida foi realizada no dia 5 deste mês, em seis pontos da Grande Vitória. As equipes abordaram 330 veículos e realizaram ações educacionais para um trânsito mais seguro para todos os cidadãos.
 

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