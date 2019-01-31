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Operação Ponta Sul

Operação da PF prende traficantes em Vitória, Vila Velha e Linhares

As ações fazem parte da Operação Ponta Sul, que visa a desarticular uma quadrilha que atua no tráfico de drogas

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 12:03

Publicado em 

31 jan 2019 às 12:03
Operação foi deflagrada por policiais federais no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (31) cinco mandados de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão nas cidades Vitória, Vila Velha e Linhares. As ações fazem parte da Operação Ponta Sul, que visa desarticular uma quadrilha que atua no tráfico de entorpecentes.
A investigação começou em agosto, quando foram apreendidos aproximadamente 560 kg de maconha e três veículos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na ocasião, os condutores dos veículos não atenderam à ordem de parada emitida pelos policiais e fugiram, abandonando os veículos com o carregamento de droga. Um dos veículos, considerado de alto custo, era alugado.
Operação da PF prende traficantes em Vitória, Vila Velha e Linhares
Naquela oportunidade ninguém foi preso, entretanto, as investigações prosseguiram e os responsáveis foram identificados e presos nesta quinta-feira (31). Durante o cumprimento dos mandados de busca e prisão, três investigados tentaram fugir mais uma vez, mas foram contidos pelos policiais federais.
De acordo com o delegado regional de Investigação ao Crime Organizado, Ramon Almeida, para chegar até os criminosos a polícia utilizou documentos encontrados no veículos e fez análise de histórico de chamadas de celular.
"São todos jovens entre 20 a 30 anos, de classe média. Pessoas que estavam movimentando grande quantidade de drogas. Um deles tem passagem pela Polícia. Não sabemos exatamente onde, mas a droga veio da fronteira com o Paraguai. Eles pretendiam chegar com a droga em Vitoria. Seria distribuída aqui. Eles eram os proprietários da droga e também faziam o transporte. Vamos buscar saber se tem algum financiador", explicou o delegado.
CHEFES FORAM PRESOS EM SUÍTE
Os chefes do grupo foram presos em Itapuã, Vila Velha. Eles estavam trancados em uma suíte, e foi necessário que os policiais arrombassem três portas para chegar até eles. Ainda na Grande Vitória, um traficante foi preso no Morro do Quadro, em Vitória, depois de tentar fugir pela janela. E um outro criminoso do grupo foi preso em Santa Mônica, Vila Velha.
Já no norte do Estado, um membro do grupo foi preso em Linhares depois de pular do primeiro andar de um prédio e quebrar as duas pernas. Ele está internado. 
Foram apreendidas duas submetralhadoras de aparente produção artesanal, uma espingarda, um revólver e 110 munições, além de pequena quantidade de cocaína, documentos e dispositivos de armazenamento digital.
A Operação foi denominada Ponta Sul em razão da apreensão ocorrida no Sul do Espirito Santo em agosto de 2018.

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