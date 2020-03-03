Ônibus pega fogo na Rodovia José Sette, em Cariacica

Ônibus é incendiado em Tucum Crédito: Reprodução

Um ônibus do Transcol pegou fogo na manhã desta terça-feira (03) na Rodovia José Sette, na entrada do bairro Tucum, em Cariacica . A fumaça pôde ser vista por moradores de outras cidades, como Vila Velha. Não há informações de feridos.

Uma moradora, que não quis se identificar, relatou para a reportagem de A Gazeta que o coletivo teve um problema mecânico e que o motorista orientou aos passageiros para descerem do ônibus.

Moradores contaram ter escutado um barulho forte de explosão e em seguida o coletivo teria começado a pegar fogo. Ainda segundo populares, o incêndio teria começado pelo pneu do ônibus e chamas teria atingido também uma árvore e postes de energia próximos ao veículo.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram demandados pela reportagem para falar sobre o incêndio. Assim que houver resposta a matéria será atualizada.