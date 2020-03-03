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Transcol

Ônibus pega fogo na Rodovia José Sette, em Cariacica

A fumaça pôde ser vista por moradores de outras cidades, como Vila Velha

Publicado em 03 de Março de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 08:18
Ônibus é incendiado em Tucum Crédito: Reprodução
Um ônibus do Transcol pegou fogo na manhã desta terça-feira (03) na Rodovia José Sette, na entrada do bairro Tucum, em Cariacica. A fumaça pôde ser vista por moradores de outras cidades, como Vila Velha. Não há informações de feridos.
Uma moradora, que não quis se identificar, relatou para a reportagem de A Gazeta que o coletivo teve um problema mecânico e que o motorista orientou aos passageiros para descerem do ônibus. 
Moradores contaram ter escutado um barulho forte de explosão e em seguida o coletivo teria começado a pegar fogo. Ainda segundo populares, o incêndio teria começado pelo pneu do ônibus e chamas teria atingido também uma árvore e postes de energia próximos ao veículo.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram demandados pela reportagem para falar sobre o incêndio. Assim que houver resposta a matéria será atualizada.
Fumaça do incêndio pode ser vista de longe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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