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Ferida em mata

Onça é atropelada em rodovia na região de Santa Leopoldina

O animal fugiu para dentro da mata quando curiosos chegaram no local
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

09 jul 2019 às 15:33

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 15:33

Onça atropelada na ES 080 em Santa Leopoldina Crédito: Gleidson Almeida
Uma onça machucada segue perdida na região de Santa Leopoldina. O animal foi atropelado na Rodovia ES-080, em Barra de Mangaraí, no sentido Santa Leopoldina, nesta segunda-feira (8). Gleison Rodrigues de Almeida, 42, que passava de carro pelo local, viu a situação e parou para sinalizar a via. 
De acordo com o motorista, o animal ficou caído na via por cerca de 10 minutos. Somente com a chegada de curiosos o animal levantou e fugiu para dentro da mata. A onça sangrava muito pelo focinho.
Gleison disse que ele ligou para o Corpo de Bombeiros, mas o animal já tinha fugido. Segundo o motorista, o Ibama foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, que entrou em contato com ele numa mobilização para encontrar o animal.
IBAMA
Procurada pela reportagem para saber se será realizada alguma ação para encontrar o animal ferido, o Ibama ainda não retornou a demanda.

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