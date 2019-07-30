Obras geram congestionamento na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Rodovia do Sol registrou congestionamento durante este último domingo (28) Crédito: Eduardo Dias

Rodovia do Sol, em Vila Velha, têm reclamado de pontos de congestionamento causados por obras da concessionária na via. No domingo (28), a turismóloga Solange Dias, voltava com a família do Rio de Janeiro para a Praia da Costa, e disse ter demorado quase duas horas para fazer um trajeto que, normalmente, levaria alguns minutos. Motoristas que trafegam diariamente pela, em, têm reclamado de pontos de congestionamento causados por obras da concessionária na via. No domingo (28), a turismóloga Solange Dias, voltava com a família do Rio de Janeiro para a Praia da Costa, e disse ter demorado quase duas horas para fazer um trajeto que, normalmente, levaria alguns minutos.

"Estávamos retornando do Rio de Janeiro, e a estrada estava muito boa. Quando chegamos na altura de Terra Vermelha, na Rodovia do Sol, dava para avistar de longe que estava tudo parado. Levamos quase duas horas para atravessar o trecho da entrada de Terra Vermelha a Itaparica, por conta de uma obra em um domingo à noite, dia de grande fluxo", relatou.

A jornalista Fernanda Rangel também passa pelo trecho com frequência e contou que já se atrasou para o trabalho devido às intervenções na pista. "Como eu moro na Ponta da Fruta, todo o dia eu pego esse trânsito devido às obras que, na maioria das vezes, estão paradas", disse.

Nesta segunda-feira (29), também foi registrado congestionamento no trecho próximo a ponte sobre o Rio Jucu, no sentido Praia da Costa. Um acidente entre uma moto e um carro próximo ao ponto em que há máquinas na pista acabou acentuando a situação. Piloto e passageiro da moto ficaram feridos e precisaram de atendimento.

Em nota, a Rodosol destacou que, excepcionalmente, no último fim de semana, houve a quebra de um equipamento que impossibilitou que uma das pistas ficasse em condições de uso, causando retenções e maior impacto no trânsito. A concessionária informou que as obras começaram no segundo semestre de 2018 e têm previsão de término no final de 2019.

Segundo a Rodosol, as obras são de recuperação do pavimento asfáltico em 64,5 quilômetros do trecho previsto em contrato. Em relação aos congestionamentos, disse que executa os serviços de segunda à sábado, durante o dia, devido a melhor visibilidade, e nos horários de menor fluxo de veículos, buscando minimizar os impactos no trânsito. Frisou ainda que realiza toda a sinalização e possibilita o desvio dos veículos quando necessário.

Confira na íntegra a nota da RodoSol