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Trânsito

Obra que liga Rodovia Leste-Oeste à BR 262 deve durar até agosto

Dezessete terrenos foram desapropriados nos bairros São Francisco e Vila Palestina para que fossem realizados os acessos entre as rodovias

Publicado em 09 de Março de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 09:03
Obras no Corredor Leste Oeste causam transtornos para motoristas - Editoria: Cidades - GZ Crédito: Fernando Madeira
Obra que liga Rodovia Leste-Oeste à BR 262 deve durar até agosto
Os motoristas que precisam entrar ou sair da Rodovia Leste-Oeste (via que liga Cariacica a Vila Velha),  na cidade de Cariacica, terão uma nova opção. Até agosto, deve ser entregue a obra que amplia as saídas para os carros que vão sentido Viana e Vitória, assim como um novo acesso no bairro vizinho para entrar na rodovia para que vem da BR 262.  
A obra avaliada em R$ 10 milhões tem previsão de duração de  10 meses.  A primeira etapa está sendo realizada próxima ao terminal de Campo Grande, já na região do bairro São Francisco, onde serão feitas duas saídas diretas para a BR 262, uma para o Norte e outra para o Sul.
Já para os motoristas que vão acessar a Rodovia Leste-Oeste pela BR 262,  as obras ainda não começaram, pois somente no último dia 16 de fevereiro o governo Estadual divulgou a desapropriação de 16 imóveis nos bairros São Francisco e Vila Palestina, próximo a um shopping.

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Obras na Leste-Oeste causam reflexos no trânsito de Cariacica

"As desapropriações são exatamente nesse trecho onde será o acesso para quem vai entrar na Leste-Oeste.  Serão construídas  galerias  para as redes de drenagem e no lugar de casas e lotes haverá uma pista de entrada.  Na saída, onde já começou a obra, estamos quebrando pedra, fazendo galeria. O objetivo é não ter cruzamento, nem aglomeração de veículos ou mesmo transtornos para os motorista", descreveu o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto.
O fotógrafo Fernando Madeira esteve no final da última sexta-feira (28) no local das obras em Cariacica. As obras estavam paradas devido às chuvas, segundo a assessoria de imprensa do DER. No local, foi possível ver máquinas, buracos e muitas poças que dificultaram o deslocamento dos motoristas. 

Obras acesso à Rodovia Leste-Oeste, Cariacica

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Rodovia Leste-Oeste ainda está às escuras

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