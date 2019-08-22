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Sem interdição

Obra na 'parte seca' da Segunda Ponte deve começar na próxima semana

Restauração será no trecho que vai das alças de Jardim América até a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Segundo DER-ES, não haverá interdição

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 14:52

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

22 ago 2019 às 14:52
Reforma da Segunda Ponte deve começar na próxima semana Crédito: Marcelo Prest
As obras de restauração no viaduto de acesso à Segunda Ponte devem começar até o fim da próxima semana. As informações são do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Maretto.
A reforma acontece no trecho de responsabilidade do DER, que vai das alças de Jardim América até a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Já a parte da estrutura que compreende ao Dnit, deve passar por reforma em 30 dias.
O serviço do DER-ES vai começar pela parte de baixo, nos pilares, vigas e caixão da ponte. O prazo para conclusão desta etapa será de cinco a seis meses e o custo estimado é de aproximadamente R$ 6,3 milhões.
Estrutura da Segunda Ponte Crédito: Marcelo Prest
Segundo Maretto, não haverá interdições. Serão obras de manutenção, já que a ponte não apresenta nenhuma anomalia estrutural, mas é antiga. "Ajustes em alguns buracos, desplacamentos de concreto, coisas simples", citou. 
A respeito da recuperação do pavimento, na pista, o diretor geral do DER-ES disse que ainda não há um prazo. De acordo com Maretto, será feita uma reunião com a empresa responsável para analisar se esta etapa pode ser feita em conjunto com a primeira sem causar grandes impactos no trânsito. 
"Vamos identificar o período de melhor execução por causa do fluxo para não haver interdição de maneira que as pessoas não possam usar a ponte", finalizou. 
> Boato de 2015 sobre rachadura na Segunda Ponte volta a circular no ES
 

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