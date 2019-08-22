Obra na 'parte seca' da Segunda Ponte deve começar na próxima semana

Reforma da Segunda Ponte deve começar na próxima semana Crédito: Marcelo Prest

O serviço do DER-ES vai começar pela parte de baixo, nos pilares, vigas e caixão da ponte. O prazo para conclusão desta etapa será de cinco a seis meses e o custo estimado é de aproximadamente R$ 6,3 milhões.

Estrutura da Segunda Ponte Crédito: Marcelo Prest

Segundo Maretto, não haverá interdições. Serão obras de manutenção, já que a ponte não apresenta nenhuma anomalia estrutural, mas é antiga. "Ajustes em alguns buracos, desplacamentos de concreto, coisas simples", citou.

A respeito da recuperação do pavimento, na pista, o diretor geral do DER-ES disse que ainda não há um prazo. De acordo com Maretto, será feita uma reunião com a empresa responsável para analisar se esta etapa pode ser feita em conjunto com a primeira sem causar grandes impactos no trânsito.

"Vamos identificar o período de melhor execução por causa do fluxo para não haver interdição de maneira que as pessoas não possam usar a ponte", finalizou.