Obra na 'parte seca' da Segunda Ponte deve começar na próxima semana

As obras de restauração no viaduto de acesso à Segunda Ponte devem começar até o fim da próxima semana. As informações são do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Maretto.
A reforma acontece no trecho de responsabilidade do DER, que vai das alças de Jardim América até a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Já a parte da estrutura que compreende ao Dnit, deve passar por reforma em 30 dias.
O serviço do DER-ES vai começar pela parte de baixo, nos pilares, vigas e caixão da ponte. O prazo para conclusão desta etapa será de cinco a seis meses e o custo estimado é de aproximadamente R$ 6,3 milhões.
Segundo Maretto, não haverá interdições. Serão obras de manutenção, já que a ponte não apresenta nenhuma anomalia estrutural, mas é antiga. "Ajustes em alguns buracos, desplacamentos de concreto, coisas simples", citou.
A respeito da recuperação do pavimento, na pista, o diretor geral do DER-ES disse que ainda não há um prazo. De acordo com Maretto, será feita uma reunião com a empresa responsável para analisar se esta etapa pode ser feita em conjunto com a primeira sem causar grandes impactos no trânsito.
"Vamos identificar o período de melhor execução por causa do fluxo para não haver interdição de maneira que as pessoas não possam usar a ponte", finalizou.