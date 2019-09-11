OAB-ES pede esclarecimento sobre uso de contêiner para pacientes no ES

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, enviou um ofício pedindo esclarecimentos ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Medeiros, sobre uma declaração de possibilidade de deslocar crianças internadas no Hospital Infantil para módulos ou até mesmo contêineres, caso o hospital seja interditado.
A informação sobre a possível transferência das crianças foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. O secretário fez a declaração durante a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa, na última sexta-feira (6).
Em nota, a OAB diz entender as dificuldades enfrentadas pelo governo Estadual e a necessidade de medidas emergenciais sobre o Hospital Infantil de Vitória, mas avalia que essa possibilidade de internação em contêineres desperta a preocupação da população com a qualidade do atendimento, sobretudo se tratando de crianças.
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde informou que vai prestar os esclarecimentos pedidos em reunião marcada com o órgão na sexta-feira (13).
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