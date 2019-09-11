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Hospital Infantil de Vitória

OAB-ES pede esclarecimento sobre uso de contêiner para pacientes no ES

Secretário da Saúde cogitou uso de módulos e até contêineres para pacientes, caso o Hospital Infantil de Vitória seja interditado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 13:49

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 13:49

Hospital Infantil de Vitória funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Há histórico de incêndios no local Crédito: José Renato Campos | A Gazeta
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Espírito Santo, José Carlos Rizk Filho, enviou um ofício pedindo esclarecimentos ao secretário de Estado da Saúde, Nésio Medeiros, sobre uma declaração de possibilidade de deslocar crianças internadas no Hospital Infantil para módulos ou até mesmo contêineres, caso o hospital seja interditado.
A informação sobre a possível transferência das crianças foi dada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta. O secretário fez a declaração durante a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa, na última sexta-feira (6). 
Fachada da Secretaria de Estado da Saúde Crédito: José Renato Campos | A Gazeta
Em nota, a OAB diz entender as dificuldades enfrentadas pelo governo Estadual e a necessidade de medidas emergenciais sobre o Hospital Infantil de Vitória, mas avalia que essa possibilidade de internação em contêineres desperta a preocupação da população com a qualidade do atendimento, sobretudo se tratando de crianças.
Acionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde informou que vai prestar os esclarecimentos pedidos em reunião marcada com o órgão na sexta-feira (13).
O ofício da OAB-ES enviado à Secretaria de Estado da Saúde Crédito: Divulgação
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