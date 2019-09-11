OAB-ES pede esclarecimento sobre uso de contêiner para pacientes no ES

Hospital Infantil de Vitória funciona sem alvará do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Há histórico de incêndios no local

Em nota, a OAB diz entender as dificuldades enfrentadas pelo governo Estadual e a necessidade de medidas emergenciais sobre o Hospital Infantil de Vitória, mas avalia que essa possibilidade de internação em contêineres desperta a preocupação da população com a qualidade do atendimento, sobretudo se tratando de crianças.