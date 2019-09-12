'O tom presidencial é de estímulo ao desmatamento', diz Alfredo Sirkis

Alfredo Sirkis - Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas Crédito: Rodrigo Gavini

A emissão de poluentes na atmosfera por parte da indústria e o desmatamento da Mata Atlântica são problemas da área ambiental no Espírito Santo que colaboram com o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças no clima. Esses são alguns dos temas que devem ser tratados pelo Fórum de Capixaba de Mudanças Climáticas, instituído nesta quarta-feira (11), no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.

Durante o evento, o diretor executivo do Centro Brasil no Clima, Alfredo Sirkis, fez críticas às as atuais políticas federais sobre as mudanças climáticas . Não acreditam no óbvio, não acreditam nas mudanças climáticas. O tom presidencial é de estímulo ao desmatamento, parecem dizer: pode desmatar à vontade que a gente garante, afirmou.

Sirkis ainda comentou o tratamento que o Governo Federal dispensa ao tema, que afeta à população mundial. Há uma hostilidade muito grande a todos aqueles, dentro e fora do serviço público, que se preocupam com isso. Além de uma postura totalmente inadequada das relações internacionais sobre o tema, pontuou.

Espírito Santo ocupa o 16º lugar entre os estados brasileiros que mais emitem carbono no ar, gás que mais contribuiu para os prejuízos ambientais. Vemos que parte das emissões está relacionada com a extração de petróleo, então, será necessário travar um diálogo com a Petrobrás, em especial pelas chamadas emissões fugitivas do equipamento que extrai o petróleo, além do combate ao desmatamento, observou Sirkis. ocupa o 16º lugar entre os estados brasileiros que mais emitem carbono no ar, gás que mais contribuiu para os prejuízos ambientais. Vemos que parte das emissões está relacionada com a extração de petróleo, então, será necessário travar um diálogo com a Petrobrás, em especial pelas chamadas emissões fugitivas do equipamento que extrai o petróleo, além do combate ao desmatamento, observou Sirkis.

Ele também pontua a necessidade de se pensar em uso do transporte com biocombustível e da eletrificação do sistema de transporte. Por outro lado, precisamos nos adaptar às mudanças climáticas que já são inevitáveis. Elas chegaram muito antes do que prevíamos. Temos que nos preparar para piores enchentes, piores estiagens e danos a agricultura, alertou Alfredo Sirkis.

O FÓRUM

Renato Casagrande, governador, no Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas Crédito: Rodrigo Gavini

O Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas pretende acompanhar os investimentos de infraestrutura, como macrodrenagem e pesquisas, e também trazer as demandas de ações governamentais.

Para o governador Renato Casagrande, é preciso que estados e municípios cumpram com a sua parcela. As ações pela área de mudanças climáticas precisam ser de todos nós: consumo consciente, setor privado e administração pública. O objetivo é fortalecer ações coletivas para que o estado dê sua contribuição, enfatizou.

Para lidar com as consequências que já chegaram devido à mudança do clima, como chuvas fortes e secas intensas, Casagrande lembrou que o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais deve começar a funcionar em até dois anos. A obra foi anunciada no início de agosto, custará R$ 56 milhões e deve funcionar na área do Quartel do Corpo de Bombeiros

O Centro é para que possamos evitar prejuízo à vida ou prejuízo material, para qualquer evento climático extremo, seja estiagem ou inundações, por exemplo. Ele estará conectado a todas as bases de informações, como estações hidrológicas e climatológicas, processará informações e estabelecerá previsões de clima e eventos, com alta tecnologia, explicou o governador.