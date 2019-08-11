O que sabemos sobre a greve de ônibus desta segunda na Grande Vitória

O sindicato é contra os novos tipos de ônibus, refrigerados, que deveriam começar a rodar nesta segunda-feira. Os veículos não circularão com cobradores. O governo diz determinou às empresas a requalificação desses trabalhadores para que eles sejam direcionados a outras funções. O sindicato entende que a medida vai ocasionar mais demissões, em pleno contexto de desemprego em alta.