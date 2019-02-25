O que funciona na Grande Vitória durante o feriadão de Carnaval

Bloco de carnaval Crédito: Bernardo Coutinho

Grande Vitória. Entre as programações, uma novidade desde ano é que o Governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo para a Quarta-feira de Cinzas (6). A diferença é que, nos anos anteriores, a folga era até o meio-dia. Alguns shoppings da Grande Vitória também têm programação de bloquinhos para as famílias aproveitarem o feriado. Confira também horários de bancos e supermercados. É Carnaval! O feriado mais esperado do ano chegou e, com ele, os horários especiais de atendimento aos público em shoppings e repartições públicas dos municípios da. Entre as programações, uma novidade desde ano é que odecretou ponto facultativo para a Quarta-feira de Cinzas (6). A diferença é que, nos anos anteriores, a folga era até o meio-dia. Alguns shoppings da Grande Vitória também têm programação de bloquinhos para as famílias aproveitarem o feriado. Confira também horários de bancos e supermercados.

DOMINGO (3)

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

Alimentação: das 11h às 22h.

Cinema e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 15h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 15h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Hipermercado: 09h às 21h.

Academia: 09h às 15h.

Padaria: 6h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Laranjeiras

Fechado.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 13h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: 11h às 23h.

Cine Jardins: conforme a programação no site.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 21h. Facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h.

Praça de Alimentação: de 11h às 22h.

Bailinho de Carnaval: das 16h às 20h.

Cinema: de acordo com os horários das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas: abertura obrigatória das 13h às 21h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Bloquinho de Carnaval: das 15h às 19h

Extrabom: 10h às 21h.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e Hipermercado

- Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 11 às 18h.

- Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha e o OK Hipermercado de Vitória, funcionam das 8 às 15h.

- A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

Rede Extrabom

Só funcionarão as seguintes unidades:

- Boulevard Shopping Vila Velha: de 10h às 21h.

- Guarapari (no Extracenter): de 8h às 19h.

- Jacaraípe: de 8h às 18h.

- Extraplus da Praia da Costa: de 8h às 18h.

- Itapoã, Itacibá, Porto Canoa, Goiabeiras, Valparaiso, Cruzeiro do Sul, Jardim Camburi, Plaza Top Life (Novo Horizonte/Serra) e Itararé: de 8h às 15h.

As demais lojas estarão fechadas.

SEGUNDA-FEIRA (4)

PREFEITURAS

Vila Velha

Na segunda-feira (4), a Prefeitura de Vila Velha manterá em funcionamento somente os serviços essenciais. Não haverá atendimento ao público no setor administrativo.

Confira:

Serviços Urbanos : a coleta de lixo será feita normalmente.

Saúde: o pronto atendimento da Glória e de Cobilândia, além do Hospital de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

Defesa Civil (Plantão): 99895-0100 ou 199.

Guarda Municipal (Plantão): 3219-9929.

Comunicação: atendimento à imprensa por meio do e-mail atendimento à imprensa por meio do e-mail [email protected]

Ouvidoria Municipal: 162 ou no link https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria.

Disque Silêncio: a fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162.

Assistência Social: Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

Serviço funerário: 99717-0868; Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita) – 3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Cariacica

Na segunda (4), a Prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo, portanto não haverá expediente administrativo. Somente os serviços essenciais ficam mantidos.

Viana

Na próxima segunda (4), será ponto facultativo em função do Carnaval, de acordo com o Calendário Municipal. Por isso, não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana. Estarão mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento 24 horas e Defesa Civil, que funcionam 24 horas.

O atendimento ao cidadão no Paço Municipal, em Viana Sede, no Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, nas Unidades de Saúde e nos CRAS também estarão suspensos. A coleta de lixo será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.

As unidades de ensino da rede municipal não terão aula na segunda (4).

Plantão Defesa Civil: 9 98604360.

Vitória

Com o feriado do Carnaval na na segunda-feira (4) será ponto facultativo e não haverá expediente administrativo nas repartições públicas municipais. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Casa do Cidadão

Não haverá expediente na Casa do Cidadão segunda (4).

Escolas

As escolas não terão aula na segunda (4).

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

Alimentação: das 11h às 22h.

Cinema e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Hipermercado: 8h às 23h.

Academia: 09h às 15h.

Padaria: 6h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Laranjeiras

Fechado.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 15h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 15h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 13h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: 11h às 23h.

Cine Jardins: conforme a programação no site.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 21h. Facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h.

Praça de Alimentação: de 11h às 22h.

Bailinho de Carnaval: das 16h às 20h.

Cinema: de acordo com os horários das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas: abertura obrigatória das 13h às 21h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Bloquinho de Carnaval: das 15h às 19h

Cinema: conforme programação.

Extrabom: 10h às 21h.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e Hipermercado

- Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 11 às 18h.

- Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha e o OK Hipermercado de Vitória, funcionam das 8 às 15h.

- A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

Rede Extrabom

Todas as lojas funcionarão de 8h às 19h, exceto:

- Boulevard Shopping Vila Velha: de 8h às 21h.

- Guarapari (no Extracenter): de 8h às 21h.

- Jacaraípe: de 8h às 21h.

- Colatina e São Silvano: fechadas.

- Extraplus Praia da Costa e HortoMercado: de 8h às 19h.

GOVERNO DO ES

Não haverá expediente nos órgãos da Administração direta e nas entidades de Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesta segunda-feira (4). Estão excluídos da medida entidades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), dia 4 de março não haverá expediente ao público, admitindo-se apenas operações entre instituições financeiras e serviços de compensação de cheques e outros papéis.

TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa que, dia 4 de março será ponto facultativo, portanto não haverá expediente.

TERÇA-FEIRA (5)

PREFEITURAS

Vila Velha

Na terça-feira (5), a Prefeitura de Vila Velha manterá em funcionamento somente os serviços essenciais. Não haverá atendimento ao público no setor administrativo.

Confira:

Serviços Urbanos : a coleta de lixo será feita normalmente.

Saúde: o pronto atendimento da Glória e de Cobilândia, além do Hospital de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

Defesa Civil (Plantão): 99895-0100 ou 199.

Guarda Municipal (Plantão): 3219-9929.

Comunicação: atendimento à imprensa por meio do e-mail atendimento à imprensa por meio do e-mail [email protected]

Ouvidoria Municipal: telefone: 162 ou no link https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria.

Disque Silêncio: a fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162.

Assistência Social: Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

Serviço funerário: 99717-0868; Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita) – 3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Cariacica

Na terça (5), com o feriado do Carnaval, não haverá expediente administrativo. Somente os serviços essenciais ficam mantidos.

Viana

Na próxima terça-feira (4), em função do feriado do Carnaval, de acordo com o Calendário Municipal. Por isso, não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana. Estarão mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento 24 horas e Defesa Civil, que funcionam 24 horas.

O atendimento ao cidadão no Paço Municipal, em Viana Sede, no Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, nas Unidades de Saúde e nos CRAS também estarão suspensos. A coleta de lixo será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.

As unidades de ensino da rede municipal não terão aula na terça (5).

Plantão Defesa Civil: 9 98604360.

Vitória

Com o feriado do Carnaval na na terça-feira (5) será ponto facultativo e não haverá expediente administrativo nas repartições públicas municipais. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Casa do Cidadão

Não haverá expediente na Casa do Cidadão terça (5).

Escolas

As escolas não terão aula na terça (5).

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.

SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: das 14h às 20h.

Alimentação: das 11h às 22h.

Cinema e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Hipermercado: 9h às 21h.

Academia: 9h às 15h.

Padaria: 6h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Laranjeiras

Fechado.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 15h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 15h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: das 11h às 21h, com abertura facultativa entre 11h e 13h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: Fechados.

Praça de Alimentação: 11h às 23h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 21h. Facultativo das 11h às 14h e das 21h às 22h.

Praça de Alimentação: de 11h às 22h.

Bailinho de Carnaval: das 16h às 20h.

Cinema: de acordo com os horários das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas: abertura obrigatória das 13h às 21h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Bloquinho de Carnaval: das 15h às 19h.

Cinema: conforme programação.

Extrabom: 10h às 21h.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e Hipermercado

- Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 11 às 18h.

- Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Brisamar e de Aribiri, em Vila Velha e o OK Hipermercado de Vitória, funcionam das 8 às 15h.

- OK Superatacado de Linhares não funcionará.

Rede Extrabom

Todas as lojas funcionarão de 8h às 19h, exceto:

- Boulevard Shopping Vila Velha e Shopping Plaza Top Life (Novo Horizonte, Serra): de 8h às 21h.

- Guarapari (no Extracenter) e Jacaraípe: de 8h às 21h.

- Colatina , São Silvano e São Mateus: estarão fechadas.

- Extraplus Praia da Costa e HortoMercado: de 8h às 19h.

GOVERNO DO ES

Não haverá expediente nos órgãos da Administração direta e nas entidades de Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesta terça-feira (5). Estão excluídos da medida entidades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), dia 5 de março, feriado de Carnaval, não haverá expediente ao público, admitindo-se apenas operações entre instituições financeiras e serviços de compensação de cheques e outros papéis.

TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa que, dia 5 de março é feriado, portanto não haverá expediente.

QUARTA-FEIRA (6)

PREFEITURAS

VILA VELHA

Na quarta-feira de Cinzas (6 de março), o funcionamento da Prefeitura de Vila Velha e de todos os serviços será normal a partir das 12 horas.

CARIACICA

No dia 6 de março a Prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo, portanto não haverá expediente administrativo. Somente os serviços essenciais ficam mantidos.

VIANA

Na próxima quarta-feira (6) será ponto facultativo em função do Carnaval, de acordo com o Calendário Municipal. Por isso, não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana. Estarão mantidos os serviços essenciais no Pronto Atendimento 24 horas e Defesa Civil, que funcionam 24 horas.

O atendimento ao cidadão no Paço Municipal, em Viana Sede, no Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, nas Unidades de Saúde e nos CRAS também estarão suspensos e serão retomados na quinta-feira (7). A coleta de lixo será realizada seguindo o cronograma já previsto pela Secretaria de Serviços Urbanos.

As unidades de ensino da rede municipal não terão aula na quarta-feira (06). Já na quinta (07) e sexta-feira (08) o funcionamento das aulas será normal. A Agência de Empregos de Viana também não abrirá durante as festividades do Carnaval, o atendimento volta na quinta (07) e sexta-feira (08), das 08 às 17 horas.

Plantão Defesa Civil: 9 98604360.

VITÓRIA

Na quarta-feira (6) será ponto facultativo na Prefeitura de Vitória e não haverá expediente administrativo nas repartições públicas municipais. A medida exclui os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não permitem paralisação.

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Casa do Cidadão

Não haverá expediente na Casa do Cidadão na quarta-feira (6).

Escolas

As escolas não terão aula na quarta-feira (6).

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas. O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019. As unidades de saúde não funcionam.





SHOPPINGS

Shopping Praia da Costa

Lojas, quiosques e alimentação: de 12h às 22h.

Cinema e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h.

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h.

Hipermercado: 8h às 23h.

Academia: 12h às 23h.

Padaria: 6h às 22h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Laranjeiras

Aberto de 12h às 22h.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 12h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

No dia 06: lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 12h às 22h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Moxuara

No dia 06: lojas, quiosques, alimentação e lazer, das 12h às 22h.

Alimentação e lazer: das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Jardins

Lojas e Quiosques: Fechados.

Praça de Alimentação: 11h às 23h.

Cinema: conforme programação.

Shopping Vitória

Lojas e estandes: de 12h às 22h.

Praça de Alimentação: 12h às 22h.

Bailinho de Carnaval: das 16h às 20h.

Cinema: de acordo com os horários das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas: abertura obrigatória de 13h às 22h.

Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Extrabom: 8h às 22h30.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado e Hipermercado

Todas as lojas do OK Superatacado e Hipermercado funcionam em horário normal, das 8 às 22h.

Rede Extrabom

Todas as lojas funcionarão nos seus respectivos horários.

GOVERNO DO ES

Não haverá expediente nos órgãos da Administração direta e nas entidades de Administração Indireta do Poder Executivo Estadual nesta quarta-feira (6). Estão excluídos da medida entidades em regime de escala ou que não admitem paralisação, como o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).

BANCOS

Ainda não há definição de funcionamento pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

TJES