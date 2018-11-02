O que é mito e o que é verdade na hora de fazer o Enem?

Neste domingo (04), será a aplicada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A data é aguardada por milhões de estudantes brasileiros e, mesmo acontecendo há quase 10 anos, ainda existem alguns mitos e verdade e cercam tanto a preparação quanto a aplicação do exame. Por exemplo, errar todas as questões de uma mesma matéria anula a prova do candidato?

Quem responde é o professor Diego Matheus Rodrigues, coordenador do cursinho Homero Massena. "Isso é um mito! Tem gente que acha que ao errar toda a parte de Língua Estrangeira, por exemplo, tem a prova cancelada. Isso não é verdade", afirma o professor.

Outro preferido dos estudantes é o chocolate porque acredita-se que ele é energético. A estudante Sara Prest, 18, fez a prova do Enem por duas vezes e levou chocolate, neste ano, contudo, vai substituir o doce por frutas. "Neste ano fiquei sabendo que não é bom levar chocolate porque pode dar sono. Vou trocar pelas frutas, porque não dão sono e são fonte de energia", garante a estudante. Ela ainda explicou que, para saber o que é verdade ou não em relação a prova, está sempre de olho no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Já o estudante Gabriel Rangel, 18, chegou a ter dúvidas sobre a possibilidade de ferir os Direitos Humanos na redação. "Eu ouvi que se o estudante desrespeitasse os Direitos Humanos na prova, ele não sofreria nenhuma punição. Para saber se era verdade ou não, procurei minha professora que disse é possível perder ponto sim", lembra o aluno.

Outro mito já desmentido algumas vezes também em relação à redação é sobre o título. "Titular a redação não é uma obrigação. O aluno pode ou não fazer", afirma o professor Diego.

Confira outros mitos e verdades

Comer chocolate melhora o desempenho na hora da prova

Mito

Embora seja uma fonte de energia, não faz diferença determinante no desempenho. Ele vai ajudar a deixá-lo um pouco mais acordado, mas o ideal é fazer uma refeição leve antes da prova e apostar depois em alimentos que não façam mal, mas que garantam uma sensação de saciedade para que a fome não atrapalhe o exame.

Documento autenticado não será aceito para entrar no local de prova

Verdade

Somente são aceitos documentos originais com foto: RG, carteira de trabalho, certificado de reservista, passaporte ou carteira de habilitação. Se a documentação foi roubada ou perdida, a pessoa deverá apresentar o boletim de ocorrência policial emitido, no máximo, 90 dias antes do Enem.

Dormir escutando gravação de uma matéria ajuda a fixar o conteúdo

Mito

Não existe comprovação disso. E, nessa tentativa, você pode acabar prejudicando seu sono tranquilo e saudável, que é importante para ter um bom desempenho sem cansaço no dia da prova.

Quem deixa de colocar o título zera a redação

Mito

O título é um elemento opcional na produção da redação. Quem deixar de escrevê-lo não perderá pontos por isso.

Se eu perco o primeiro dia de prova, não posso fazer a do segundo

Mito

Não há impedimento para se fazer a prova do segundo dia, nesse caso. O problema é que o participante ficará com a nota prejudicada e não conseguirá entrar bem na concorrência do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Desrespeitar Direitos Humanos na redação prejudica o aluno

Verdade

Uma decisão judicial impede que a redação do aluno que o desrespeitar os Direitos Humanos seja anulada. Contudo, esta é uma questão que pode fazer os alunos perderem ponto, já que é uma das habilidades avaliadas, segundo o edital da prova.

É melhor deixar em branco do que chutar

Mito