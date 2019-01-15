O nome dela é Jenifer... e ela é só amor pelo carnaval

O nome dela é Jenifer Ribeiro Lopes, mas diferentemente do hit do verão, que tem o ritmo do forró, o samba é que encanta a representante da Imperatriz do Forte no concurso Garota do Samba 2019.

A trancista (que faz tranças e trabalha no salão) de 27 anos, nasceu na Capital e foi criada no Forte São João, onde está localizada a escola . “Sou Imperatriz desde a barriga da minha mãe”, declara, com paixão. A família da sambista teve grande influência para construir essa relação de amor pelo ritmo e pela escola. “O meu, avô Nilo Gavião ajudou a fundar a escola”, relata, com orgulho.





HISTÓRIA





Os primeiros passos na avenida aconteceram aos 10 anos, na ala das crianças. Já aos 15 anos, desfilou na ala das passistas, onde permanece até hoje, como coordenadora. Há dois anos, é destaque de chão da Imperatriz.

Como aprendeu a sambar? “Foi um dom que Deus me deu. Não me lembro de alguém ter me ensinado. Nasci com esse dom”, diz, aos risos.

Ao saber que foi selecionada para o concurso, Jenifer foi só alegria. “Eu fiquei muito feliz. É um prazer muito grande representar a minha escola. Represento com muito amor e carinho”, se declara.

Com 1,70 metro e 75 kg, a passista se prepara com ensaios e procurando ter uma alimentação saudável para fazer bonito no Sambão do Povo.

Quando perguntada onde pretende chegar na Imperatriz, Jenifer não tem duvidas em relação à resposta: “Quero chegar à realeza: como rainha de bateria”, afirma.

GAROTINHA

O samba também é o universo de Thanmylla Silva de Jesus, 10, moradora de Ilha de Santa Maria, em Vitória, há bastante tempo. Melhor dizendo: antes mesmo dela nascer. "Ela participa do carnaval desde quando estava na minha barriga", conta a mãe, Adriana Fraga da Silva. A família, totalmente envolvida com o samba – o pai é conselheiro da Imperatriz do Forte e as irmãs também desfilam – incentivaram a pequena sambista, que começou a frequentar os ensaios desde bem novinha.

Mesmo ainda criança, Thanmylla já tem uma boa experiência: aos três anos, foi a primeira porta-bandeira mirim da São Torquato. A sambista também já foi destaque na avenida, já desfilou como passista, e neste ano, deseja entrar no chocalho. “Ela quer ter uma história no carnaval. Quer aprender todos os instrumentos diz que, a cada ano, quer ser algo diferente”, contou a mãe da menina.

Neste ano, além da Garota do Samba, pela primeira vez o concurso abriu para a Garotinha do Samba. A mãe diz que o convite foi feito pelo presidente da escola e que foi uma honra recebê-lo.