Número de desalojados após chuvas sobe no ES

Grupo que está no abrigo em São Torquato, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O número de desalojados com as chuvas subiu no Espírito Santo, de 273 para 279 pessoas. Os dados são do último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. O número de desabrigados, no entanto, caiu e passou de 51 para 48 pessoas.

Apesar do sol ter aparecido na Grande Vitória durante o final de semana, houve cidades em que choveu ao longo deste domingo (11). Os números de acumulados, no entanto, caíram e apenas dez municípios apresentaram chuvas maiores que 20 milímetros. (Veja a lista completa abaixo)

LISTA DE DESALOJADOS E DESABRIGADOS POR MUNICÍPIO

DESALOJADOS

Aracruz: 11

Vargem Alta: 13

Vitória: 31

Guarapari: 7

João Neiva: 21

Cariacica: 56

Ibiraçu: 2

Vila Velha: 110

Linhares: 8

Santa Leopoldina: 8

Serra: 9

Marataízes: 3

Total: 279

DESABRIGADOS

Aracruz: 5

Vitória: 12

Vila Velha: 31

Total: 48

LISTA DE MUNICÍPIOS COM MAIS CHUVA NO ESTADO

- Água Doce do Norte - 68.20

- Mimoso do Sul - 33.20

- Castelo - 31.34

- João Neiva - 30.40

- Serra - 29.30

- Barra de São Francisco - 18.54

- Colatina - 16.19

- Ecoporanga - 15.74

- Nova Venécia - 12.40