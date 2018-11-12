Número de desalojados após chuvas sobe no ES

O número de desalojados com as chuvas subiu no Espírito Santo, de 273 para 279 pessoas. Os dados são do último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. O número de desabrigados, no entanto, caiu e passou de 51 para 48 pessoas.
Apesar do sol ter aparecido na Grande Vitória durante o final de semana, houve cidades em que choveu ao longo deste domingo (11). Os números de acumulados, no entanto, caíram e apenas dez municípios apresentaram chuvas maiores que 20 milímetros. (Veja a lista completa abaixo)
LISTA DE DESALOJADOS E DESABRIGADOS POR MUNICÍPIO
DESALOJADOS
Aracruz: 11
Vargem Alta: 13
Vitória: 31
Guarapari: 7
João Neiva: 21
Cariacica: 56
Ibiraçu: 2
Vila Velha: 110
Linhares: 8
Santa Leopoldina: 8
Serra: 9
Marataízes: 3
Total: 279
DESABRIGADOS
Aracruz: 5
Vitória: 12
Vila Velha: 31
Total: 48
LISTA DE MUNICÍPIOS COM MAIS CHUVA NO ESTADO
- Água Doce do Norte - 68.20
- Mimoso do Sul - 33.20
- Castelo - 31.34
- João Neiva - 30.40
- Serra - 29.30
- Barra de São Francisco - 18.54
- Colatina - 16.19
- Ecoporanga - 15.74
- Nova Venécia - 12.40
- Afonso Cláudio - 11.61