Novos semáforos e faixas de pedestres em Laranjeiras

Trânsito em Laranjeiras Crédito: Internauta/Gazeta Online

A região de Laranjeiras, na Serra, está passando por intervenções no trânsito e vai ganhar quatro novos semafóros e, junto a eles, faixas de pedestre. A prefeitura diz que as alterações, além de melhorar o fluxo de veículos, vão aumentar a segurança na travessia de pedestres. A mudança está sendo realizada no entorno da Praça da Luz, próximo ao shopping do bairro, e deve ser finalizada até agosto.

No local, serão instalados os quatro novos semáforos e mais um está sendo reprogramado nas proximidades da igreja católica. Além disso, para os motoristas que trafegam pela Avenida Norte-Sul, no sentido Vitória-Laranjeiras, não será mais permitido virar à direta na Avenida BNH. Para entrar nessa via, o motorista terá que fazer o contorno pela praça. A intenção, neste ponto, é organizar a circulação.

Após um estudo técnico de engenharia, observamos que, para melhorar a travessia naquela região, era preciso acrescentar os semáforos tanto para disciplinar a passagem de pedestres quanto a circulação de veículos, afirmou Mirian Soprani, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano.

Questionada sobre a possibilidade de os sinais provocarem engarrafamentos, devido ao intenso tráfego de veículos na região, a secretária diz acreditar que a instalação dos equipamentos não deverá causar retenção no trânsito.

Ao contrário, acreditamos que, ao implantarmos as faixas de pedestre semaforizadas, o tráfego de veículos ficará mais organizado e dará mais fluidez ao trânsito, avalia Mirian Soprani.

SINCRONIA

A secretária diz que os semáforos serão instalados de forma sincronizada, o que também contribuirá para o bom fluxo do trânsito na região. Mirian acrescenta que os sinais vão ser dotados de botoeiras sonoras para também facilitar a travessia de pessoas que apresentam deficiência visual.

Com essas mudanças e com o que já temos implantado, todo o percurso, da Avenida Central até o terminal de Laranjeiras, será acessível para quem é deficiente visual, destaca a secretária.