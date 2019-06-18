Novo Transcol com ar-condicionado começa a circular ainda em junho

Novos ônibus do Transcol com ar-condicionado já estão em montadora Crédito: Reprodução/Whatsapp

Parte da frota dos novos veículos do Transcol que terão ar-condicionado começam a ser entregues ainda neste mês de junho. Eles já estão no pátio da montadora, segundo a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop). A promessa dos novos ônibus foi feita em janeiro pelo governador Renato Casagrande.

veículos que foram anunciados no dia 18 de janeiro pelo governador. A Setop confirmou a veracidade da imagem e disse que até o fim deste mês a frota prometida já será entregue. Internautas do Gazeta Online nos enviaram uma foto de alguns ônibus e questionaram se estes seriam os taisA Setop confirmou a veracidade da imagem e disse que até o fim deste mês a frota prometida já será entregue.

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"O prazo de entrega dos 20 primeiros veículos com ar condicionado é até o final do mês de junho. O ônibus fotografado encontra-se no pátio de uma montadora e faz parte dos veículos que estão sendo adquiridos para o Sistema Transcol. A maior parte está sendo produzida pela Marcopolo na fábrica de São Mateus. Até o final do ano, serão entregues 100 veículos com ar-condicionado que vão operar nas linhas troncais do sistema", disse a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas em nota.

Transcol com ar-condicionado Crédito: Divulgação

600 ônibus com ar até 2022

No dia 18 de janeiro, Casagrande frisou que, desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.