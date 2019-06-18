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Já na montadora

Novo Transcol com ar-condicionado começa a circular ainda em junho

Parte da frota começa ser entregue até o final de junho e foi flagrada em um pátio de uma montadora. Foto que circula na internet é real

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 21:38

Publicado em 

17 jun 2019 às 21:38
Novos ônibus do Transcol com ar-condicionado já estão em montadora Crédito: Reprodução/Whatsapp
Parte da frota dos novos veículos do Transcol que terão ar-condicionado começam a ser entregues ainda neste mês de junho. Eles já estão no pátio da montadora, segundo a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop). A promessa dos novos ônibus foi feita em janeiro pelo governador Renato Casagrande.
>Veja como serão os ônibus do Transcol com ar-condicionado
Internautas do Gazeta Online nos enviaram uma foto de alguns ônibus e questionaram se estes seriam os tais veículos que foram anunciados no dia 18 de janeiro pelo governadorA Setop confirmou a veracidade da imagem e disse que até o fim deste mês a frota prometida já será entregue.
Novo Transcol com ar-condicionado começa a circular ainda em junho
"O prazo de entrega dos 20 primeiros veículos com ar condicionado é até o final do mês de junho. O ônibus fotografado encontra-se no pátio de uma montadora e faz parte dos veículos que estão sendo adquiridos para o Sistema Transcol. A maior parte está sendo produzida pela Marcopolo na fábrica de São Mateus. Até o final do ano, serão entregues 100 veículos com ar-condicionado que vão operar nas linhas troncais do sistema", disse a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas em nota. 
Transcol com ar-condicionado Crédito: Divulgação
>Promessas de mobilidade urbana que não saíram do papel no ES
600 ônibus com ar até 2022
No dia 18 de janeiro, Casagrande frisou que, desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.
"Esse início de recuperação já nos permite dizer que, havendo o cumprimento dos contratos pelas duas partes (empresas e governo), nós teremos condições de, até o final de 2022, renovarmos mais de mil ônibus da frota, que chega em torno de 1.380 ônibus, para que atenda melhor a sociedade capixaba", afirma.

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