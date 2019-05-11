Novo sistema de cobrança começa a ser implantado nos ônibus Transcol

Começou sem o registro de falhas ou muitas reclamações o processo de migração de sistema para o funcionamento do Bilhete Único de Transportes na Grande Vitória. Passageiros que embarcaram em ônibus do sistema Transcol, neste sábado (11), já tiveram contato com o novo sistema de cobrança eletrônica dos coletivos.
Novo sistema de cobrança começa a ser implantado nos ônibus do Transcol
Até o dia 11 de junho, os passageiros do Transcol terão que passar o vale-transporte ou o cartão gratuidade em dois validadores instalados próximos da roleta. Para que a catraca seja liberada, primeiro é necessário passar o cartão no validador azul, o atual. Após ouvir o sinal sonoro, o cartão é passado também no novo validador, que é vermelho. Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar nos ônibus do Transcol, no Seletivo ou nos Terminais.
Cobradores e passageiros ouvidos pela reportagem da CBN Vitória relataram que não registraram problemas neste primeiro dia de transição do sistema. No entanto, a obrigação de passar os cartões em dois leitores fez com que a passagem dos usuários pela catraca ficasse mais lenta. A cuidadora de idosos Miliana Aparecida avalia que os passageiros ainda precisam se acostumar com a novidade.
"Eu vi pessoas até mais jovens do que eu se embaraçando na hora de passar o cartão. Ficaram sem saber. É coisa nova e a gente tem que se adequar a isso", opinou a passageira.
PROJETO EM QUATRO FASES
Apesar da instalação dos novos aparelhos, ainda não é possível viajar no Transcol pagando a passagem com o cartão dos ônibus municipais de Vitória. A meta do governo estadual é para que essa segunda fase da integração aconteça em julho deste ano.
A terceira fase da integração consistirá na integração das tarifas do ônibus, mas ainda não há uma data prevista para isso acontecer. Desta forma, um passageiro poderá desembarcar de um Transcol e embarcar em um ônibus municipal de Vitória sem a necessidade de pagar uma segunda passagem.
A quarta fase do projeto do bilhete único, estimada para o segundo semestre de 2020, prevê a integração de todo o sistema, com o mesmo cartão, sendo utilizado para o pagamento de passagens nos ônibus, aquaviário, aluguel de bicicletas, táxis ou carros de aplicativo.
ATUALIZAÇÃO ATÉ 11 DE JUNHO
Para que a migração aconteça, nessa primeira etapa, será preciso atualizar os mais de 1,1 milhão de cartões ativos utilizados pelos passageiros, para que os cartões atuais não precisem ser substituídos.
Assim que a maioria dos cartões estiver atualizada, os validadores antigos serão retirados e os novos funcionarão sozinhos. Após o dia 11 de junho, a atualização dos cartões só poderá ser feita em um dos postos de atendimento do GVBus localizados nos Terminais de Laranjeiras (Serra), Vila Velha e Campo Grande (Cariacica), na Ufes e na Loja Central (Avenida Nossa Senhora da Penha).