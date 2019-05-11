Novo sistema de cobrança começa a ser implantado nos ônibus Transcol

A cuidadora de idosos Miliana Aparecida usou o novo sistema de cobrança do transcol neste sábado (11) Crédito: Eduardo Dias

Começou sem o registro de falhas ou muitas reclamações o processo de migração de sistema para o funcionamento do Bilhete Único de Transportes na Grande Vitória. Passageiros que embarcaram em ônibus do sistema Transcol, neste sábado (11), já tiveram contato com o novo sistema de cobrança eletrônica dos coletivos.

Your browser does not support the audio element. Novo sistema de cobrança começa a ser implantado nos ônibus do Transcol

Até o dia 11 de junho, os passageiros do Transcol terão que passar o vale-transporte ou o cartão gratuidade em dois validadores instalados próximos da roleta. Para que a catraca seja liberada, primeiro é necessário passar o cartão no validador azul, o atual. Após ouvir o sinal sonoro, o cartão é passado também no novo validador, que é vermelho. Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar nos ônibus do Transcol, no Seletivo ou nos Terminais.

Cobradores e passageiros ouvidos pela reportagem da CBN Vitória relataram que não registraram problemas neste primeiro dia de transição do sistema. No entanto, a obrigação de passar os cartões em dois leitores fez com que a passagem dos usuários pela catraca ficasse mais lenta. A cuidadora de idosos Miliana Aparecida avalia que os passageiros ainda precisam se acostumar com a novidade.

"Eu vi pessoas até mais jovens do que eu se embaraçando na hora de passar o cartão. Ficaram sem saber. É coisa nova e a gente tem que se adequar a isso", opinou a passageira.

A cuidadora de idosos Miliana Aparecida usou o novo sistema de cobrança do transcol neste sábado (11) Crédito: Eduardo Dias

PROJETO EM QUATRO FASES

Apesar da instalação dos novos aparelhos, ainda não é possível viajar no Transcol pagando a passagem com o cartão dos ônibus municipais de Vitória. A meta do governo estadual é para que essa segunda fase da integração aconteça em julho deste ano.

A terceira fase da integração consistirá na integração das tarifas do ônibus, mas ainda não há uma data prevista para isso acontecer. Desta forma, um passageiro poderá desembarcar de um Transcol e embarcar em um ônibus municipal de Vitória sem a necessidade de pagar uma segunda passagem.

A quarta fase do projeto do bilhete único, estimada para o segundo semestre de 2020, prevê a integração de todo o sistema, com o mesmo cartão, sendo utilizado para o pagamento de passagens nos ônibus, aquaviário, aluguel de bicicletas, táxis ou carros de aplicativo.

ATUALIZAÇÃO ATÉ 11 DE JUNHO

Para que a migração aconteça, nessa primeira etapa, será preciso atualizar os mais de 1,1 milhão de cartões ativos utilizados pelos passageiros, para que os cartões atuais não precisem ser substituídos.

Bilhete único Crédito: Infografia | Marcelo Franco