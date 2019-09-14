Novo observatório astronômico começa a ser construído em Venda Nova

A cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, vai receber o novo observatório astronômico do Espírito Santo. As obras começaram em meados de agosto e têm previsão de término em outubro. O novo observatório fica localizado no Alto Caxixe, a 1.210 metros de altitude, de onde é possível ver a Pedra Azul, o Parque Forno Grande e o Pico da Bandeira.
Um convênio entre o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Ufes e a Prefeitura de Venda Nova do Imigrante tornou possível a construção do mais novo observatório astronômico do Espírito Santo. Após a entrega do prédio, o GOA fará a instalação dos equipamentos em um prazo estimado de seis meses.
O coordenador do GOA, Marcio Malacarne, afirma que a parceria foi uma das propostas de interiorização do projeto, que buscou um local longe da poluição luminosa para a instalação de um observatório operado totalmente de forma remota, o que é um fato inédito no Brasil.
“Com o novo observatório, poderemos ampliar pesquisas na área de Astronomia, como ocultações de estrelas, astrometria no sistema solar, fotometria de supernovas, entre outras”, afirma Malacarne.