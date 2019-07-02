Um trecho da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que fica entre a Avenida Cesar Hilal e a Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, na Praia do Suá, será interditada no sentido Andorinhas, a partir das 9 horas, desta terça-feira (2), para execução de obras de infraestrutura e ampliação da via, de acordo com a prefeitura da Capital.
Novas interdições na Avenida Leitão da Silva mudam trânsito em Vitória
Segundo a Prefeitura de Vitória, as demarcações da obra no trecho tiveram início nesta segunda-feira (1). Até 31 de julho, somente uma faixa de rolamento — a que fica junto à calçada — estará liberada para a circulação de veículos. O ponto de ônibus existente em frente ao colégio será extinto enquanto a obra estiver em andamento. A velocidade indicada no trecho será de 40 km/h.
ROTAS ALTERNATIVAS
Os condutores que trafegam na região devem estar atentos ao período de interdição e buscar rotas alternativas. A rua Padre Antônio Ribeiro Pinto — que tem entrada na esquina do Banestes em direção ao supermercado Extrabom — terá fluxo normal.
Os motoristas que estiverem seguindo pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, para acessar a Avenida Leitão da Silva, devem seguir pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Uma outra opção é pegar a Avenida Ferreira Coelho, na Praia do Suá, saindo na Avenida César Hilal.