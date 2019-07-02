Novas interdições na Avenida Leitão da Silva mudam trânsito em Vitória

Segundo a, as demarcações da obra no trecho tiveram início nesta segunda-feira (1). Até 31 de julho, somente uma faixa de rolamento — a que fica junto à calçada — estará liberada para a circulação de veículos. O ponto de ônibus existente em frente ao colégio será extinto enquanto a obra estiver em andamento. A velocidade indicada no trecho será de 40 km/h.